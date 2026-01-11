스트레이 키즈, 골든디스크 음반 대상…‘블핑’ 제니 4관왕

K-팝 보이그룹 스트레이 키즈가 정규 앨범 ‘카르마’(KARMA)를 앞세워 제40회 골든디스크어워즈 시상식에서 음반 대상을 받았다. 블랙핑크 제니는 아티스트 대상을 포함해 총 4개의 트로피를 획득했다.

그룹 스트레이 키즈. 연합뉴스

스트레이 키즈는 10일 골든디스크어워즈 사무국이 대만 타이베이 타이베이돔에서 연 ‘제 40회 골든디스크어워즈 위드(with) 업비트’에서 정규 4집 '카르마(KARMA)'로 이 같은 영예를 안았다.

스트레이키즈는 단일 피지컬 앨범 기준 작년 미국 내 연간 누적 앨범 판매량 1위를 차지하는 등 K팝 대표 그룹이 됐다.

스트레이키즈는 “본상 수상이 꿈이었는데 대상을 받을 줄 상상도 못했다. 지난 8년 간 스테이(팬덤명)와 함께 걸으며, 울고 웃었다. 앞으로도 추억 쌓겠다”고 말했다.

이날 아티스트 대상을 받은 제니는 디지털 음원 본상에서 제니와 블랙핑크가 나란히 수상하며 2개 트로피를 받았고, 여기에 글로벌 임팩트 어워드 위드 프리즘까지 받으면서 총 4개 트로피를 손에 쥐었다.

제니는 “올해가 데뷔 10주년이다. 제 꿈에 가까워 진 것 같아서 행복하다”고 소감을 밝혔다.

한류 그룹 ‘빅뱅’ 멤버 겸 솔로가수 지드래곤은 ‘홈 스위트 홈’으로 디지털 음원 대상을 받았다. 신인상은 그룹 ‘코르티스’와 혼성그룹 ‘올데이프로젝트’에게 돌아갔다.

이번 골든디스크는 2024년 11월 초부터 작년 10월 말까지 발매된 음반, 음반이 대상이다. 작년 11월30일까지 음반 판매량·음원 이용량을 집계해 반영한 정량평가(60%), 골든디스크 집행위원·가요담당 기자·음악프로그램 PD·대중음악평론가·국내 유통사 관계자 등으로 구성된 전문가 심사(40%)를 합산해 수상자를 결정했다.

