삼성전자 20조 ‘어닝서프라이즈’ 후속타 터지나…반도체 훈풍에 5000피 기대감 쑥

삼성전자가 2025년 4분기 한국 기업 최초로 분기 영업이익 20조원을 돌파하며 전기·전자 업종을 중심으로 ‘어닝 서프라이즈’(깜짝 호실적)에 대한 기대가 커지고 있다.

이처럼 컨센서스(시장 평균 전망치)를 웃도는 주요 기업의 실적 발표가 이어진다면 ‘5000피’ 달성에 박차를 가할 것이란 전망이 나온다.

지난 8일 서울 서초구 삼성전자 사옥 모습. 연합뉴스

11일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 최근 3개월 내 증권사 3곳 이상의 전망치가 있는 코스피 상장사 93개의 지난해 연결 기준 4분기 영업이익 예상액(1월 9일 기준)은 56조5017억원으로 집계됐다. 이는 3개월 전 47조2천908억원 대비 19.48% 오른 수치다.

같은 기간 업종별 영업이익 전망치 상승률을 보면 기계·장비가 62.39%로 가장 높았고, 전기·전자(47.72%), 제조업(25.88%), 증권(17.13%)이 뒤를 이었다. 반면 최근 어려움을 겪고 있는 화학(-39.27%), 금속(-33.00%), 건설(-30.60%)은 하향 조정됐다.

국내 상장사 시가총액 1위인 삼성전자의 경우 영업이익 예상치가 3개월 전 9조8857억원에서 17조6770억원으로 78.81% 급증했다. 그런데 뚜껑을 열어보니 실제 실적은 상향된 컨센서스도 큰 폭으로 넘어섰다. 삼성전자는 지난 8일 지난해 4분기 연결 기준 영업이익이 20조원으로 지난해 같은 기간보다 208.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 단일 분기 영업이익이 20조원을 기록한 국내 기업은 삼성전자가 유일하다.

삼성전자의 어닝 서프라이즈에 반도체 종목에 대한 기대감은 더 커지고 있다. 반도체 투 톱 중 하나인 SK하이닉스 영업이익 예상치는 15조5902억원으로 3개월 전보다 36.34% 상향됐고, 추후 다시 올려잡을 가능성이 있다. 한국투자증권 채민숙 연구원은 “SK하이닉스의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 65% 상승한 32조6000억원, 영업이익은 122% 오른 17조9000억원으로 추정된다”고 분석했다.

반도체 대형주 주가 상승에 LG이노텍(33.13%), 삼성전기(28.02%), 이수페타시스(21.95%) 등 반도체 부품 기업에 대한 추정치도 덩달아 대폭 상향됐다.

전문가들은 인공지능(AI) 및 반도체 업종 주도로 올해 4분기 컨센서스를 웃도는 실적이 연달아 나오면서 반도체 대형주 비중이 절대적인 코스피 훈풍으로 이어질 것으로 내다보고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 “대형 정보기술(IT) 수출주를 중심으로 기업의 실적 전망 상향이 이어지고 있다”며 “연말 이익 모멘텀(동력)이 강한 상승 탄력을 보인 데 이어 연초까지도 실적 모멘텀 주도 장세가 이어질 것”이라고 전망했다.

