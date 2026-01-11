"홀로 있는 아이 없도록"… 전북도 ‘야간 돌봄’ 본격 가동

전북도가 야간 돌봄 사각지대 해소를 위해 ‘야간 연장돌봄 사업’을 본격 시행한다.

11일 전북도에 따르면 관내 마을돌봄시설 344개소 중 26개소를 선정해 기존 오후 8시까지였던 운영 시간을 오후 10시 또는 자정까지 확대한다.

이번 사업은 범부처 차원의 아동 보호 대책의 하나로, 맞벌이 가정의 야간 근무와 갑작스러운 출장·경조사 등으로 보호자의 귀가가 늦어질 때도 아이를 안심하고 맡길 수 있는 공적 돌봄 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

참여 시설은 운영 시간에 따라 오후 10시까지 운영하는 1형 센터 24개소와 자정까지 운영하는 2형 센터 2개소로 나뉜다. 지역별로는 전주시가 10개소로 가장 많고, 완주군·장수군 각각 4개소, 정읍시·김제시 각각 2개소가 참여한다. 군산시·진안군·무주군·고창군에서도 각 1개소씩 운영된다.

이번 사업의 특징은 이용 대상을 대폭 확대한 점이다. 기존에는 해당 시설에 등록된 아동만 이용할 수 있었지만, 앞으로는 시설 등록 여부와 관계없이 긴급 상황 발생 시 누구나 신청할 수 있다. 대상은 만 6세부터 12세까지의 초등학생이며, 형제자매 동반 이용이 필요한 경우에는 센터 판단에 따라 미취학 아동도 제한적으로 수용할 수 있다.

거주 지역 제한도 두지 않아 직장 인근이나 출퇴근 동선에 맞춰 시설을 선택할 수 있고, 이용일 기준 최소 2시간 전까지 신청하면 된다. 사전 예약은 최대 5일 전까지 가능하다.

이용료는 1일 5000원으로 센터별로 운영되며, 취약계층 아동은 무료로 이용할 수 있다. 신청은 각 참여 센터 또는 지역아동센터전북지원단을 통해 가능하고, 귀가 시에는 보호자가 직접 시설을 방문해 아동과 동반하는 것을 원칙으로 한다.

전북도는 앞으로 이용 현황과 만족도 조사를 통해 사업을 상시 점검하고, 필요시 참여 기관 확대와 운영 방식 개선을 검토할 계획이다. 전북도 관계자는 “도민 누구나 긴급 상황에서 가까운 곳에 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 아동 돌봄 안전망을 촘촘히 구축할 것”이라며 “현장의 의견을 적극 반영해 더 나은 돌봄 환경을 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.

