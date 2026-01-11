[속보] 與, 김병기에 자진 탈당 요구…“애당의 길 깊이 고민하길 요청”

김병기 전 원내대표. 연합뉴스

박수현 더불어민주당 수석대변인이 11일 김병기 전 원내대표를 향해 “본인이 그토록 소중하게 여긴 애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해보길 요청한다”며 사실상 자진 탈당을 권유했다.

박 수석대변인은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “자진 탈당을 요구하는 당원, 의원들의 요구도 애당심의 발로라는 것을 김 전 원내대표도 잘 알고 있을 것”이라며 이같이 말했다.

그간 당 안팎에서 선당후사를 강조하며 자진 탈당을 권유하는 목소리가 터져나왔는데, 여론이 악화하자 당 윤리심판원 결정에 앞서 수석대변인이 나서서 자진 탈당을 호소한 것으로 보인다.

그는 “지도부는 윤리심판원 독립성 보장을 위해 소속 의원들의 자진 탈당을 요구하는 집단 입장 표명에도 자제를 요청해 왔다”며 “김 전 원내대표에 대한 단호하고 신속한 조치를 요구하는 당원들과 의원들 요구가 날이 갈수록 강해지고 있다”고 언급했다.

이어 “이제는 지도부를 향한 제명 요구 움직임까지 임박해있다”며 “정청래 대표도 민심과 당심을 가장 중요하게 생각하며 많은 고민의 밤을 지새우고 있다”고 했다.

