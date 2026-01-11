경찰, '성추행 의혹' 장경태 조사…추가 소환 가능성도

경찰이 성추행 의혹에 휩싸인 더불어민주당 장경태 의원을 비공개 소환 조사한 것으로 11일 확인됐다.



서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 오후 장 의원을 준강제추행 등 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난해 11월 27일 고소장이 접수된 지 44일 만이다.

더불어민주당 장경태 의원. 연합뉴스

경찰은 장 의원을 상대로 2023년 10월 여의도의 한 식당에서 국회 보좌진과 가진 술자리에 참석한 경위와 당시 만취한 여성 A씨를 성추행한 사실이 있는지 등을 물은 것으로 전해졌다.



또 이번 사건이 불거진 후 A씨의 신원을 노출해 '2차 가해'를 한 혐의(성폭력처벌법 위반) 역시 조사했다.



경찰은 A씨의 진술과 A씨의 당시 연인이 촬영했다는 사건 현장 영상 등도 제시했지만, 장 의원은 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다.



장 의원은 전날 늦은 밤 페이스북을 통해 경찰 조사 사실을 스스로 공개하고 "고소인이 제출한 영상은 단 3초짜리로, 언론에 보도된 다른 영상조차 제출하지 못했다"며 "이미 원본 영상에 대한 증거 보전을 법원에 신청했다. 자신 있으면 보도된 원본 영상을 공개하길 바란다"고 했다.



장 의원은 A씨를 무고 혐의로, 당시 A씨의 당시 연인을 무고·폭행·통신비밀법 위반 혐의로 맞고소·고발한 상태다.



장 의원은 "무고는 한 사람의 인생을 송두리째 무너뜨리는 중대한 범죄"라며 "짜깁기된 영상과 왜곡된 주장으로 막대한 피해를 입힌 모든 행위를 결코 가볍게 넘길 수 없다. 반드시 진실을 밝히고 책임을 묻겠다"고 말했다.



경찰은 장 의원을 추가 소환하는 방안도 검토 중이다.

<연합>

