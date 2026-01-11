한강·남산 품은 이태원 재건축… 영등포역 남쪽 48층 3366세대 ‘대수술’

지어진 지 40년이 넘은 노후 주거지인 서울 용산구 청화아파트가 이르면 올해 상반기 안에 정비구역으로 지정될 전망이다. 영등포역 일대 저층 노후 주거지도 도심 공공주택 복합지구로 지정되면서 3400가구 규모의 고층 아파트 단지로 재편된다.

용산구 이태원동 청화아파트 주택재건축 정비사업 조감도. 용산구 제공

용산구는 서울시에 청화아파트 주택재건축을 위한 정비계획에 대한 도시계획위원회 심의 상정을 요청했다고 8일 밝혔다.

구에 따르면 1982년 이태원동 22-2일대에 준공된 청화아파트는 재건축을 통해 최고 21층, 679가구 규모의 공동주택 단지로 조성될 예정이다. 서울시는 이르면 이달 말 심의에 착수하고 상반기 내 정비 계획을 확정할 전망이다.

그 간 청화아파트는 해발고도 약 90m에 따른 최고높이 제한과 내부 지형의 단차 등으로 토지이용계획 수립에 어려움이 있어 정비 필요성이 제기돼 왔다. 이에 구는 시와 두 차례에 걸쳐 신속통합기획 자문을 실시하고 정비계획의 틀을 마련했다.

박희영 구청장은 “이태원동 청화아파트가 남산과 용산공원을 아우르는 쾌적한 주거공간이자 용산을 대표하는 경관특화단지로 거듭나길 기대한다”라며 “사업이 신속하고 원활하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

영등포구도 같은날 지하철 1호선 영등포역 남쪽(영등포동 618-195번지) 일대가 도심 공공주택 복합지구로 지정·고시됐다고 밝혔다.

서울 영등포구 영등포동 618의 195일대 ‘영등포역 인근 도심 공공주택 복합지구’ 위치도. 영등포구 제공

구가 제시한 정비계획안에 따르면 저층 노후 주택이 밀집됐던 이 일대(10만1221㎡)에는 용적률 약 480%가 적용돼 최고 48층, 3366세대 규모의 대단지로 조성될 예정이다.

해당부지는 노후 주택 비율이 약 86.3%에 달하고 3층 이하 저층 건축물이 과반을 차지해 체계적인 정비 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

최호권 구청장은 “도심 공공주택 복합지구 지정으로 영등포역 인근 재개발의 첫걸음을 내디뎠다”며 “앞으로도 행정력을 집중해 낙후된 지역을 체계적으로 정비해 나가겠다”라고 전했다.

