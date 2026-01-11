유통업계, 연초부터 자사앱 강화에 힘쓴다

새해를 맞아 유통업계에서 자사앱 강화를 위해 박차를 가하고 있다. 자사앱 강화는 배달 수수료 경감 등 점주 부담 완화와 충성 고객 확보라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있어 프랜차이즈 업계에서는 지속적으로 진행하는 주요 사업 중 하나로 꼽히고 있다.

도미노피자 제공

11일 업계에 따르면 먼저 도미노피자는 ‘올해 첫 피자는 도미노’ 프로모션을 통해 할인 쿠폰 증정과 추첨을 통해 손흥민 국가대표 유니폼 제공을 제공한다. 이 프로모션은 자사앱 로그인 시 LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자 배달 25%, 포장 35% 할인 쿠폰을 각 1매, 1월 중 모든 피자(M,L) 구매 회원은 LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자 배달 30%, 포장 40% 할인 쿠폰을 1매씩 제공한다. 또한 도미노피자는 6개월 이상 미구매 고객 중 랜덤으로 방문 포장 50% 할인 쿠폰을 지급하며 쿠폰 대상자 여부는 로그인 시 쿠폰함을 통해 확인 가능하다.

치킨 브랜드 bhc는 자사앱 이용 고객을 대상으로 스탬프를 모으면 풍성한 혜택을 제공하는 ‘뿌링퀀시 챌린지’ 프로모션을 진행한다. bhc 앱을 통해 총 3번의 주문 미션을 달성하고 ‘적립’ 버튼만 누르면 참여 가능하며 신메뉴 ‘스윗칠리킹’ 주문 1회와 2만 원 이상(배달비 제외)의 일반 메뉴 주문 2회로 E-교환권이나 모바일 금액권을 사용한 주문도 2만 원 이상 결제 시 스탬프 적립이 가능하다. 미션을 완수한 모든 고객에게는 ‘bhc 앱 전용 1만 원 할인 쿠폰’은 오는 2월 2일 일괄 지급되며, 2월 28일까지 bhc 앱에서 3만 원 이상 주문 시 자유롭게 사용할 수 있다.

멕시카나는 ‘멕시카나와 함께 기분 좋은 새해의 시작!’이라는 타이틀로 자사앱 회원 대상 프로모션을 오는 31일까지 진행한다. 프로모션 기간 동안 멕시카나치킨 앱을 통해 치킨 메뉴를 주문하면 인기 사이드 메뉴인 어묵퐁당을 무료로 제공받을 수 있으며 참여 방법은 앱 내 팝업 또는 이벤트 배너를 통해 쿠폰을 다운로드하면 된다.

어묵퐁당은 멕시카나가 치킨과의 궁합을 고려해 선보인 신제품으로, 면처럼 길게 컷팅한 어묵으로 식감을 살리고 풍부한 맛을 느낄 수 있는 사이드디시다.

커피전문점 빽다방은 ‘말의 해’를 맞아 오는 8일까지 멤버십 앱 픽업오더로 주문 시 모든 말차 메뉴를 2,026원에 선보이는 프로모션을 진행한다. 빽다방 멤버십 앱 내 ‘픽업오더-프로모션’ 카테고리를 통해 말차 메뉴인 말차크림라떼부터 말차크림망고스무디 등 총 5종 중에서 원하는 메뉴를 균일가 2,026원에 구매할 수 있다.

업계 관계자는 “프랜차이즈 업계에서는 지속적으로 자사앱 강화가 브랜드 자체의 경쟁력 강화로 이어지기에 올해에도 자사앱 고객을 비롯해 신규 고객 유입을 위해 자사앱 강화를 위한 다양한 활동이 이어질 것으로 기대된다”고 말했다.

