잘 나가다 돌연 사라진 '이 배우'… "낙상사고 후 6년째 휠체어"

농구선수 출신 배우 오승환이 근황을 전하며 돌연 자취를 감췄던 이유를 밝혔다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘위라클’에는 ‘인생을 한순간에 바꿔버린 최고의 선택’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 박위는 “한류를 이끌어가는 동생을 만났다”라면서 오승환을 소개했다.

오승환은 “예전에는 배우와 모델 활동을 했는데 지금은 휠체어를 타고 라이브 크리에이터 ‘우니’로 활동하고 있다”고 밝혔다. 그는 한때 방송에서 활발하게 활동했지만 돌연 대중 앞에서 모습을 감췄다.

현재 그는 한국 틱톡 라이브 1위의 글로벌 스타가 되었지만, 그가 다시 대중 앞에 모습을 드러내기까지의 과정은 쉽지 않았다.

영상에서 오승환은 “병원에서 한 3년 정도 생활했다. 치료해 주셨던 선생님께서 휠체어를 타고 있는 형이 있는데, 정말 긍정적이다. 봤으면 정말 좋겠다”라고 하셔서 박위를 원래 알고 있었다고 말했다.

오승환은 “휠체어를 탄 지는 6년 정도 됐다”라면서 부상을 입게 된 날의 이야기를 풀어놓았다. “겨울이었고, 일을 마치고 집으로 돌아가는 길에 아파트 단지 내 화단 근처에서 빙판길에 미끄러져 넘어졌다. 넘어지면서 목 뒤로 다쳤고, 그 사고로 인생의 방향이 완전히 달라졌다”고 밝혔다.

그는 “경추 5번과 6번을 다쳤다. 오른쪽 다리는 그래도 많이 좋아졌는데 편마비처럼 왼쪽은... (아직 마비 된 상태)”이라고 현재 상태를 이야기했다.

오승환은 틱톡에서 활동하며 휠체어가 나온 영상을 올리지 않았는데, 그 이유에 대해서 “사람들이 ‘아픈 걸 이용해 방송한다’라고 볼까 봐 일부러 티를 내지 않았다”라고 말했다.

박위는 “용기를 내 휠체어를 타고 함께 인터뷰를 해 줘서 고맙다”고 인사했고, 오승환은 “촬영장에 들어섰을 때 형이 휠체어를 타고 맞아주셨는데 굳이 의자에 옮겨 앉고 싶지 않았다”라고 말해 마음에 울림을 전하기도 했다.

오승환은 처음 부상을 입었을 때 마음을 다스리기 쉽지 않았다면서, “그때 마음을 다잡고 재활을 했더라면 지금보다 몸상태가 더 좋지 않을까 생각한다”라고 아쉬워했고, 박위는 “지금도 늦지 않았다고 생각한다”라고 앞으로의 여정에 응원의 목소리를 보냈다.

