李대통령 “시대의 친구여 우리만 살아남아 미안하다”…고 박종철 열사 추모

이재명 대통령이 고 박종철 열사의 39주기 추모제가 열린 10일 “우리만 살아남아 미안하다”며 박 열사를 추모했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 박 열사 추모제 관련 기사 링크를 공유하며 “시대의 친구여 우리만 살아남아 미안합니다”라고 적었다.
민주화운동기념사업회와 박종철기념사업회는 박 열사의 39주기를 나흘 앞둔 이날 오전 11시 서울 용산구 민주화운동기념관에서 추모제를 열었다. 남영동 대공분실이 지난해 6월 민주화운동기념관이란 이름으로 새롭게 문을 연 뒤 이곳에서 처음으로 열린 추모제다.
남영동 대공분실은 과거 군사정권 시절 민주화 운동가들을 고문하는 등 경찰의 어두운 역사가 남겨진 국가폭력의 상징적 공간으로, 박 열사는 강제로 연행돼 1987년 1월14일 이곳에서 고문에 저항하다 숨졌다. 그의 죽음은 한국의 민주화를 이룬 6월 항쟁의 기폭제가 됐다.
이 대통령은 취임 후 민주화운동기념관을 직접 방문하기도 했다. 이 대통령은 지난해 10월21일 제80주년 경찰의날 기념식을 마친 뒤 민주화운동기념관으로 사용되고 있는 남영동 대공분실의 전시 공간을 찾아 내부를 둘러봤다. 당시 대통령실은 “이 대통령이 경찰의날 이곳을 찾은 이유는 다시는 이와 같은 오욕의 역사가 되풀이되는 일 없이 진정한 ‘민주 경찰’, ‘국민의 경찰’로 거듭나는 계기가 되길 바라는 이 대통령의 의지가 담긴 행보”라고 밝혔다.
방문 당시 이 대통령은 박 열사가 고문받다 숨진 509호, 고 김근태 전 의원이 조사받으며 고초를 겪은 515호 등 전시관을 모두 살펴봤다. 과거 고문 장비가 전시된 시설을 둘러본 이 대통령은 “언제 이렇게 개조됐느냐. 역사의 현장이 훼손된 이유는 무엇이냐”고 질문하기도 했다.
이날 박 열사 추모제에는 장남수 전국민족민주유가족협의회 회장, 권오을 국가보훈부 장관 등이 참석했다. 이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 “박 열사 추모제는 단순한 기념행사가 아니다”라며 “국가폭력이 다시는 반복되지 않도록 기억을 이어가는 사회적 약속”이라고 강조했다.
