이커머스 업계, 새해 다양한 프로모션 행사 진행

이커머스 업계가 먹거리부터 새해 목표를 이뤄줄 여행, 다이어트 식품을 비롯해 다양한 상품을 특가에 선보이는 프로모션 행사를 진행한다.

SSG닷컴 제공

10일 업계에 따르면 SSG닷컴(쓱닷컴)이 장보기 특화 신규 멤버십 '쓱세븐클럽' 출시를 기념해 오는 14일까지 대규모 할인 행사 '쓱 장보기 페스타'를 진행한다.

행사 기간 쓱닷컴은 신선·가공식품과 일상용품 77가지를 멤버십 전용 특가에 판매한다.

해당 상품군에 적용 가능한 최대 20% 상품 할인 쿠폰도 지급한다.

특히 '오늘의 픽(Pick)' 코너에서는 매일 다른 인기 품목을 엄선해 최저가에 도전한다.

매일 최대 7000원의 장보기 지원금 또는 장바구니 쿠폰을 증정하는 '룰렛 이벤트'도 진행한다.

11번가는 오는 11일까지 '팔로우 여행 11번가' 프로모션을 열고 새해맞이 여행 수요를 공략한다.

하나투어, 모두투어, 참좋은여행, 롯데관광 등 7개 여행사가 참여한 가운데 해외 패키지부터 국내 숙박·레저까지 다양한 여행 상품을 할인 판매한다.

해외 패키지 상품에 최대 15% 즉시할인 혜택이 적용되며, 신한·KB국민카드 결제 시 5~10%(최대 5만원) 추가할인 혜택도 받을 수 있다.

해외여행 대표상품으로는 베트남 3대 휴양지의 인기 리조트·호텔인 △나트랑 메리어트 리조트·하바나 호텔 △푸꾸옥 쉐라톤 롱비치·멜리아 빈펄 △다낭 메리어트 리조트 자유여행이 있다.

한화리조트 경주 올인클루시브·조식 패키지, 그랜드 하얏트 제주 등 국내 숙박 상품도 있다.

겨울방학을 맞이한 아이들을 위한 레고랜드 1일 이용권, 아쿠아플라넷 제주 입장권, 대구 이월드 자유이용권 등도 할인가로 선보인다.

롯데온은 새해를 맞아 '해피 뉴 이어, 뉴 바디(HAPPY NEW YEAR, NEW BODY)'라는 슬로건으로 이너뷰티 기획전을 준비했다.

오는 11일까지 이너뷰티·다이어트식품·프로틴 쉐이크 등을 최대 30% 할인해 선보인다.

행사 기간 1만원 이상 구매 시 최대 1만원을 할인받을 수 있는 '체지방 관리 깜짝 5% 할인 쿠폰'을 발급한다.

대표제품으로는 쥬비스 카테킨, 순수식품 착즙 100% 유기농 레몬즙 레몬수 스틱, 올바른 유기농 올리브오일, 오늘부터 슬림카페 PRO, 슬로우글로우 NEW 영양구미 등이 있다.

