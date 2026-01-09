“탈세 방지 시스템 구축해야”…이혜훈, 저서에서 갑질·탈세 근절 강조

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 저서에서 고소득자 탈세에 대한 강한 근절 의지를 보였던 것으로 확인됐다.
9일 개혁신당 천하람 의원실에 따르면 이 후보자는 2014년 펴낸 책 ‘우리가 정치를 왜 하는데요!’를 통해 “고액의 세금을 체납하고 호화 생활을 하는 사람들이 발붙이지 못하는 세상, 그래서 성실히 세금 내는 사람들이 박탈감을 느끼지 않는 정의로운 그런 세상을 만드는 일, 바로 이것이 ‘이혜훈이 정치하는 이유’”라고 밝혔다.
이 후보자는 또 “정부는 손쉽게 세수를 거둬들일 수 있는 유리 지갑 월급 생활자들의 세 부담을 늘리기 전에 지하경제 양성화에 대한 강력한 의지, 고소득 탈세자들에 대한 강력한 추징 의지부터 보여줘야 한다”고 강조했다.
이 후보자는 2024년 청약에 당첨된 서울 서초구 반포동 아파트(래미안 원펜타스) 분양권의 지분 35%를 배우자로부터 증여받으면서 증여세를 제대로 납부하지 않았다는 의혹을 받고 있다. 국민의힘에선 이 후보자의 세 아들이 할머니로부터 친척 회사 비상장 주식을 증여받는 과정에서 증여세 대납 가능성도 의심하고 있다. 이 후보자 측은 “의혹은 사실이 아니고, 내야 할 모든 세금을 완납했다”는 입장이다.
이 후보자에 대한 의혹 제기가 이어지면서 야권은 물론, 범여권인 조국혁신당에서도 사퇴를 촉구하는 목소리가 나왔다.
조국 조국혁신당 대표는 이날 오마이뉴스 유튜브에 출연해 이 후보자에 대해 “점점 대통령에게 부담을 주고 있는 것 같다”며 “이 후보자가 결자해지(結者解之)해야 할 사안”이라고 자진 사퇴를 압박했다.
한국갤럽이 6∼8일 전국 18세 이상 1000명에게 이 후보자에 관해 물은 여론조사에서 ‘적합’ 응답은 16%에 불과했다. 2013년부터 지금까지 해당 조사에 이름을 올린 9명의 국무위원 후보 2014년 6월 낙마한 문창극 국무총리 후보자(9%)에 이어 가장 낮은 수치다.
