‘채해병 수사’ 박정훈·‘국회 진입 보류’ 김문상, 나란히 별 단다

‘채해병 순직 사건’을 조사하다 항명 혐의로 기소된 후 무죄를 선고받은 박정훈 대령이 준장, 이른바 ‘원스타’로 진급한다.

이재명 대통령이 박정훈 해병대령에게 보국훈장 삼일장을 지난해 10월 수여하고 있다. 국방부가 9일 발표한 인사에 따르면, 박 대령은 준장으로 진급할 예정이다. 세계일보 자료사진

12·3 비상계엄 당시, 육군 특수전사령부 헬기의 국회 진입을 늦춘 김문상 대령도 나란히 준장 계급장을 달았다. 그는 특전사 병력을 태운 헬기의 서울 상공 진입 승인 요청을 세 차례 보류했다.

국방부는 두 사람을 포함해 군 소장 이하 장성급 인사를 시행했다고 9일 밝혔다.

정부는 이번 인사에서 박민영 육군 준장 등 27명, 고승범 해군 준장 등 7명, 박성순 해병 준장, 김용재 공군 준장 등 6명을 포함해 총 41명을 소장으로 진급시켰다. 이들은 주요 전투부대 지휘관과 각 군 본부의 참모 직위에 임명된다.

민규덕 육군 대령 등 53명, 박길선 해군 대령 등 10명, 현우식 해병 대령 등 3명, 김태현 공군 대령 등 11명 등 77명은 준장으로 진급한다.

2023년 해병대 수사단장으로 채해병 순직 사건을 조사했던 박정훈 대령은 국방조사본부장 대리로 보직될 예정이다. 박 대령은 그해 해병대 수사단장에서 보직 해임된 뒤 기소됐다. 하지만 군사재판에서 무죄를 선고받고 지난해 10월부터 국방부 조사본부 차장 직무대리로 근무 중이다. 김문상 대령은 합동참모본부 민군작전부장으로 보직된다.

이번 인사에서 비(非)육사 출신 비율이 늘었다는 점이 주목된다. 국방부는 출신, 병과, 특기 등에 구애되지 않고 다양한 영역에서 인재를 선발한 결과 육군 소장 진급자 중 비육사 출신이 이전 진급심사 20%에서 41%로, 육군 준장 진급자는 비육사 출신이 25%에서 43%로 늘었다고 밝혔다. 해당 비율은 관련 기록이 있는 최근 10년 내 최고 수준이다.

여군 장군 진급자도 이번 인사에 5명(소장 1명, 준장 4명) 포함됐다. 이는 2002년 최초 장군 진급 이후 최다 규모다.

국방부는 “이번 인사는 헌법과 국민에 대한 충성을 바탕으로 군인 본연의 임무에 충실하며 사명감이 충만한 군대를 만들 수 있는 우수자 선발에 중점을 뒀다”고 설명했다.

