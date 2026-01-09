“돈 많이 가져와”…해외 관광객 은행 잔고 확인한다는 ‘이곳’

휴양지로 유명한 인도네시아 발리에서 외국인 관광객에게 은행 계좌 잔액을 사전에 공개하도록 요구하는 규정이 추진돼 논란이 일고 있다.

9일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 발리주 정부는 최근 외국인 관광객에게 최근 3개월치 은행 계좌 잔액을 포함한 자금 증빙 자료 제출을 의무화하는 방안을 검토 중이다. 와얀 코스터 발리 주지사는 해당 내용이 ‘고품질 관광 관리 규정’ 초안에 포함될 예정이라며 주의회가 막바지 심사 단계에 있다고 밝혔다.

픽사베이

코스터 지사는 현지 안타라통신 인터뷰에서 “고품질 관광을 추진하려면 (관광객의) 지난 3개월간 저축액 규모가 중요한 요소”라며 “1주일치 자금만 가져와서 3주를 체류하다가 범죄로 이어지는 상황은 막아야 한다”고 말했다. 규정이 통과될 경우 관광 일정과 체류 기간 등 여행 계획도 함께 제출해야 한다.

코스터 지사는 “인도네시아인 역시 미국·유럽·호주 등에 비자를 신청할 때 자금 증명과 일정을 제출한다. 외국인도 동일하게 적용받아야 한다”고 주장했다. 다만 어느 정도의 최소 예금 금액을 요구할 것인지에 대해서는 언급하지 않았다. 시행 시기는 올해 중 가능하다는 입장이다.

이에 현지에서는 반발도 만만치 않다. 인도네시아 브라위자야대학교 사회학 강사 이 와얀 수야드나는 “관광객을 불편하게 할 부적절하고 성급한 정책”이라며 “관광 관련 문제를 해결하는데 도움이 되지 않는다”고 지적했다. 발리주 의회 소속 아궁 바구스 프라티크사 링기 의원도 “출입국 관리 권한은 중앙정부에 있다”며 시행 가능성에 의문을 제기했다.

발리는 인도네시아의 핵심 관광지다. 지난해 발리를 찾은 외국인은 705만명으로 10년 내 최고치를 기록했다. 인도네시아 전체 외국인 방문객 약 1400만 명 중 절반에 해당하는 수치다.

다만 현지에서는 관광객 증가와 함께 발생하는 여러 부작용으로 몸살을 앓고 있는 것으로 알려졌다. 현지 당국에 따르면 최근 몇 년간 매년 300명 이상 외국인이 소란, 교통 위반, 문화 충돌 등으로 추방됐다.

