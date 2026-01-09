김흥국, '역겨운 인간' 악플 세례에 "진짜 토할 것 같다"

김흥국이 자신을 향한 악플을 읽고 속상한 심정을 내비쳤다. 유튜브 채널 '김흥국 들이대TV' 영상 캡처

최근 복귀를 선언한 가수 김흥국이 자신을 향한 악플을 읽고 속상한 심정을 내비쳤다.

김흥국은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘김흥국 들이대TV’에 ‘흥투더퓨처 EP.1 ㅣ악플 읽고 눈물 났습니다’라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 김흥국은 자신에게 달린 악플을 하나씩 읽으며 해명하는 시간을 가졌다.

“노래를 못한다”라는 댓글에는 “노래를 못하는데 어떻게 가수가 됐겠냐. 그룹사운드 출신이다. 팝송을 주로 했는데, 누가 올렸는지 직접 대면하고 싶다. 너는 노래 잘하냐”라고 발끈했다.

“축구도 못 한다”라는 댓글에 김흥국은 “11살 때 축구를 정식으로 배웠다. 선수생활도 했고 지금까지 50년을 하고 있다”라면서 “마라도나랑도 축구를 했다. 동대문에서 대한민국 축구 스타들이랑도 다 해봤다. 물어봐라”라고 말했다.

또 “해병대의 수치”라는 댓글에 대해서는 “이거 또 나왔다”라면서 “나를 좋아하는 해병대분들이 100만이 넘는다. 내가 해병대 홍보대사도 했었다. 전우회 중앙회 부총장도 했었다”라고 반박했다. 그러면서 “차라리 해병대 수지라고 부르면 좋겠다”고 말했다.

하지만 “역겨운 인간”이라는 비난에 대해서는 “갈수록 심해진다. 나는 세상에 이런 말을 처음 듣는다. 진짜 토할 것 같다”라고 속상한 심경을 숨기지 못했지만 “그래도 받아들인다. 나름대로 조심하겠다”라고 수용의 의사를 밝히기도 했다.

악플 읽기를 마무리하면서 김흥국은 “세상을 똑바로 보겠다”라면서 “많이 사랑해달라. 김흥국 죽지 않았다. 열심히 살겠다”고 덧붙였다.

