李 대통령, 與 광주·전남 의원들과 통합 논의…대전·충남 이어 ‘행정 통합’ 급물살

6·3 지방선거를 앞두고 대전·충남에 이어 광주·전남 통합 논의가 급물살을 타고 있다. 더불어민주당 광주·전남 의원들은 오는 15일 광주·전남 통합 관련 공청회를 진행한 후 통합 지원 특례 법안을 발의하기로 했다.

김원이 더불어민주당 전남도당위원장과 양부남 광주시당위원장 등이 9일 서울 여의도 국회 소통관에서 광주전남 통합 관련 청와대 오찬간담회 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

민주당 광주·전남 의원들은 9일 이재명 대통령과 청와대 오찬 간담회를 가진 뒤 국회에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. 김원이 의원은 “전남·광주 의원들은 이재명정부의 호남 지원 정책을 통해 호남 발전에 중대한 전기가 마련될 것으로 기대한다”며 “통합에 찬성 의사를 표명했다”고 말했다. 오찬 간담회에는 당 전남도당위원장인 김 의원과 광주시당위원장인 양부남 의원 등 광주·전남 지역구 국회의원과 강기정 광주시잔, 김영록 전남지사가 참석했다.

김 의원은 “지방선거에서 전남·광주 특별시장 통합 선거 실시를 위해 통합 결의는 광주시의회·전남도의회에서 의결하는 방식을 추진하기로 했다”며 “주민들의 의견 수렴과 설명을 위해 주민 설명회 등을 실시하기로 했다”고 했다. 그는 “통합 추진을 위해 민주당 중앙당에 광주·전남 통합 특위 구성을 요구하기로 했다”면서 “통합 특위는 전남·광주 통합특별시 지원 특례 법안을 만들 예정”이라고 설명했다.

김 의원은 “정부 측은 국무총리가 특례 법안과 연계해 전남·광주 통합 지원에 대한 특례 내용에 대해 준비해 1월15일쯤 발표할 예정”이라며 “민주당은 15일쯤 통합에 대한 공청회를 실시한 후 법안을 발의할 계획”이라고 전했다.

김 의원은 “(이 대통령이) 통합 논의에 맞춰 재정 지원 대규모 확대, 공공기관 이전, 산업 및 기업 유치 지원 등 호남 발전에 획기적인 대전환이 가능할 정도의 통 큰 지원, 집중 지원을 약속하셨다”라고 강조했다. 구체적인 지원 방안으로는 “재정 지원에 대한 대규모 확대, 공공기관 이전, 산업 및 기업 유치 지원 등”을 언급했다. 전남권 국립의대 신설 관련해서는 “문제없이 국정과제대로 추진하겠다”며 “통합을 통해 손해가 생기는 일이 없을 것”이라고 했다.

김 의원은 광주·전남이 통합할 경우 청사에 대해선 “양쪽에 현재 위치한 곳에 그대로 두기로 했다”고 말했다. 각 청사는 광주시청과 전남도청으로 지역명을 붙여 독립성을 보장한다는 방침이다.

광주·전남에 앞서 통합 논의가 시작된 대전·충남은 통합 특별시의 명칭 등을 두고 진통을 겪고 있다. 민주당 ‘충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회’는 지난 6일 행정안전부와 회의를 갖고 통합행정구역의 가칭을 ‘충청특별시’로 한다고 밝혔다. 다만 특위는 확정은 아니고, 공론화를 통해 결정한다는 입장이다.

이에 국민의힘 소속 이장우 대전시장은 “대전시민을 무시하는 처사”라며 강하게 반발했다. 이 시장은 7일 대전시청 기자실에서 “대전·충남 민간협의체와 시도의회 의결까지 거쳐 대전충남특별시로 법안을 만들었는데, 졸속으로 며칠 만에 충청시라니 황당하다”고 항의했다.

주민투표 여부도 관심사다. 이 시장은 ‘합리적 통합안이 마련되지 않을 경우 주민투표를 실시할 수 있다’는 입장이지만, 민주당은 “투표율이 낮을 가능성이 크기에 그 툴(방법)을 통해선 여론을 반영하기 어렵다”며 사실상 반대 입장을 표하고 있다.

