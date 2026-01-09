“李대통령, 광주·전남 통합 호남 대부흥 계기… 전폭 지원 약속”

이재명 대통령이 광주·전남 행정통합에 대해 “호남 발전의 새로운 전기가 될 것”이라며 정부 차원의 파격적이고 전폭적인 지원 의지를 천명했다.
특히 통합 이후에도 기초자치단체와 기존 청사를 유지하는 구체적인 행정 체계 가이드라인을 제시하며 통합 논의에 강력한 ‘드라이브’를 걸었다.
9일 광주시와 전남도에 따르면 이 대통령은 이날 청와대에서 광주·전남 시도지사와 더불어민주당 지역 국회의원들을 초청해 오찬 간담회를 열고 행정통합 방안을 논의했다. 이 자리에서 이 대통령은 “재정, 공공기관 이전, 산업, 특례 등 모든 분야에서 적극적으로 지원할 테니 이번 기회에 통합이 꼭 성사되기를 바란다”고 밝혔다.
이 대통령은 통합 이후 우려되는 행정 공백이나 지역 소외를 차단하기 위한 원칙을 분명히 했다. 이 대통령은 “시·도 청사는 그대로 존치하되, 1·2청사 같은 단순 구분보다는 지역 특성과 상징성을 살린 명칭을 부여하는 것이 좋겠다”고 제안했다. 또 27개 시·군·구 등 기초자치단체 역시 그대로 유지한다는 원칙을 확인했다.
지역 최대 현안인 국립의과대학 설립과 군·민간공항 이전 문제에 대해서도 전향적인 입장을 내놨다. 이 대통령은 “통합으로 인해 어느 지역도 손해를 보는 일은 없게 하겠다”며 “의대 설립 문제도 통합으로 인해 불이익이 없도록 하겠으며, 공항 이전 문제는 통합 지방정부가 그대로 승계해 추진하면 될 것”이라고 말해 지자체 간 갈등 해결의 실마리를 제공했다.
통합 방식과 관련해 이 대통령은 “주민 의견 수렴 절차는 반드시 필요하지만, 주민투표는 시간이 많이 걸릴 수 있다”고 언급해, 보다 효율적이고 신속한 추진 방식에 무게를 실었다. 특히 “정부 부처들이 난색을 표하더라도 통합에는 획기적인 인센티브가 필요하다”며 부처 간 칸막이를 넘어선 강력한 지원 의지를 보였다.
강기정 광주시장은 “대통령이 생각한 의지가 당초 예상보다 10배는 더 강하다는 것을 확인했다”고 전했으며, 김영록 전남지사는 “대승적 결단을 통한 신속한 추진을 당부받았다”고 밝혔다.
이번 대통령의 전폭적인 지지에 따라 오는 6월 지방선거 전 통합 지방정부 출범을 목표로 하는 광주·전남의 행정통합은 더욱 탄력을 받을 전망이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지