사제총기 제조·유통 19명 송치… 모의총포 338정 압수

불법 사제총기를 제조·유통한 19명이 검찰에 넘겨졌다. 경찰이 수사과정에서 발견한 총포만 300정이 넘었다.

경찰청·관세청·국가정보원으로 구성된 ‘사제총기 유통방지 합동대응단’은 9일 사제총기를 제조 유통한 19명을 송치하고 이중 2명을 구속했다고 밝혔다. 합동대응단은 지난해 7월 발생한 인천 송도 사제총기 살인사건을 계기로 불법총기 유통을 막기 위해 출범했다. 합동대응단은 수사 과정에서 불법총기 3정, 모의총포 338정, 조준경 272개 등을 압수했다. 압수된 물건들은 검찰에 송치하거나 폐기처분했다.

경찰청·관세청·국가정보원으로 구성된 ‘사제총기 유통방지 합동대응단’이 압수한 불법총기와 부품들. 경찰청 제공

합동대응단은 해외직구를 통한 총기 관련 부품, 총기 제작용 도구 등의 통관 내역과 테러 정보 등을 분석하고 있다. 단순 호기심을 넘어 실제 총기를 제작했을 가능성이 있는 고위험자로 선별됐을 경우 경찰에 의뢰해 수사를 진행하고 있다.

관세청은 총포화약법상 규제대상인 총기 관련 부품에 대해 엑스레이(X-ray) 판독을 강화해 밀반입을 막고 있다. 규제대상이 아니더라도 총기 제작 우려가 있는 물품들은 정보분석 전담팀을 구성해 위해성을 따져보는 중이다.

경찰청은 국내 불법무기류 단속과 함께 온라인상 총기 제조 불법게시물을 삭제·차단하고 있다. 총기 관련 게시물 삭제 요청은 2024년 1587건이었는데 지난해에는 1만831건으로 583% 급증했다. 불법무기류 단속도 2024년 102명에서 지난해 112명으로 늘었다. 경찰은 규제 대상인 총기부품 범위를 넓히기 위한 총포화약법 시행령 개정도 추진 중이다.

합동대응단 관계자는 “국민의 일상을 위협하는 불법 총기에 대해 기관 간 경계 없이 강력하게 대응하겠다”고 강조했다.

