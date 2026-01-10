세계일보

농식품부, 돼지고기·계란 할인 지원…“축산물 물가 안정”

입력 : 2026-01-10 07:42:14 수정 : 2026-01-10 07:42:27
세종=권구성 기자 ks@segye.com

농림축산식품부는 설 명절을 앞두고 축산물 물가 안정을 위해 돼지고기와 계란 할인을 지원한다고 10일 밝혔다.

 

돼지고기는 한돈자조금을 활용해 대표 부위인 삼겹살과 목살을 대상으로 이달 전국 대형마트와 슈퍼마켓, 농축협 하나로마트에서 최대 30% 할인 판매하는 행사를 연다.

 

서울시내 마트에 돼지고기가 진열돼 있다. 뉴시스

계란은 계란자조금을 활용해 농협유통과 하나로유통 납품 단가를 낮춰 소비자 가격 인하를 유도한다. 특란 한 판(30개)을 6100원 이하로 납품할 경우 1000원을 지원한다.

 

농식품부는 현재 돼지 도축 마릿수가 늘고 있고 산란계 사육 마릿수와 계란 생산량도 지난해 수준으로 돼지고기와 계란 수급은 안정적인 상황이라고 설명했다.

 

사진=AP연합뉴스

다만 고병원성 조류인플루엔자 추가 발생에 대비해 계란 수급 안정을 위한 선제 조치로 이달 중 미국산 신선란 224만 개를 시범적으로 들여온다.

 

설 연휴가 있는 다음 달에도 한우와 한돈 할인 행사를 진행하고 닭고기 성수기(5∼8월)에 대비해 육계 부화용 유정란(육용 종란) 712만개를 수입하기로 했다.

 

지난해 12월 축산물 물가는 전년 같은 기간 대비 5.1% 상승했다.


