鄭 "국힘, 왜 尹과 단절 안하나…당명 바꿔도 '尹못잊어당'"

더불어민주당 정청래 대표는 9일 국민의힘 장동혁 대표의 12·3 비상계엄 관련 사과에 대해 "장동혁 대표가 '철 지난 썩은 사과 쇼'를 했다"고 말했다.



정 대표는 이날 오전 경남 창원시에 있는 경남도당에서 현장 최고위원회의를 열고 장 대표의 사과를 윤석열 전 대통령의 이른바 '개 사과'에 빗대 이같이 말했다.



'개 사과'는 2022년 대선 당시 국민의힘 윤석열 후보가 전두환 전 대통령과 관련한 부적절한 발언을 한 후 공식 사과했을 때 나온 말이다.



당시 윤 후보는 전 전 대통령에 대해 "군사쿠데타만 빼면 잘한 면도 있다"는 취지의 발언을 해 거센 비판을 받았다. 이후 공식 사과문도 발표했지만, 사과 직후 사회관계망서비스(SNS)에 반려견에게 사과를 주는 모습의 사진이 올라오면서 '진정성 없는 개 사과'란 비판을 받았다.



정 대표는 "장 대표는 전시·준전시가 아니었음에도 군대를 동원해 민의의 전당인 국회를 침탈한 것 자체에 대해 잘못됐다고 사과했어야 한다. 매우 유감스럽다"며 "장 대표는 윤어게인 세력과 왜 단절하지 않고 이 세력을 꾸짖지 않는가"라고 반문했다.



이어 "국민의힘은 계엄과 탄핵의 강에 빠져버려 허우적거리고 있음을 모르고 있나"라며 "무엇을 잘못했는지 열거하지 않고 '퉁' 치면서 역사를 과거에 맡기잔 식을 사과의 가장 잘못된 전형"이라고 강조했다.



그러면서 "그러니까 국민의힘은 '내란 옹호 정당'이란 소리를 듣는 것"이라며 "추경호 전 원내대표와도 끊어야 하며 통일교·신천지 특검을 받겠다고 얘기해야 내란과 단절되는 것"이라고 말했다.



국민의힘이 당명 변경을 추진하는 데 대해선 "식당 간판을 바꾼다고 불량식품을 만들었던 그 식당에 손님들이 가겠나"라며 "당명을 어떻게 바꾸든 국민의힘에 대해서는 국민들이 '윤못잊어당', '윤물망초당'이라고 생각할 것"이라고 주장했다.



정 대표는 이날 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 결심 공판이 진행되는 것 관련, "전두환·노태우 못지않은 죄를 지은 윤석열과 김용현 등에 대해서는 각각 형량이 구형될 것으로 믿는다"고 말했다.

