엄마와 아이 모두를 위해...모유 수유가 10년 뒤 우울증 막는다

모유 수유가 출산 초기 산후우울증을 낮출 수 있다고 알려진 것과 더불어 장기적인 관점에서도 출산여성의 우울증과 불안장애 등을 낮출 수 있다는 연구결과가 나왔다.

아일랜드 유니버시티 칼리지 더블린(UCD) 피오눌라 맥컬리프 교수팀은 의학 학술지 브리티시 메디컬 저널 오픈 (BMJ Open)에서 가임기 여성을 대상으로 10년간 조사한 연구 결과를 9일 밝혔다.

연구팀은 이들의 모유 수유가 산후 우울증·불안 감소와 연관이 있다는 것은 알려져 있으나 이런 위험 감소 효과가 장기적으로 지속되는지는 명확하지 않다고 지적해 출생 후 산모와 자녀를 장기 추적하는 종적 출생 코호트 연구(ROLO Longitudinal Birth Cohort Study)를 시행했다.

이들은 참가자 중 둘째 아이를 출산한 30대 중반 여성 168명을 대상으로 모유 수유 행동과 건강 상태를 10년간 추적 관찰했다. 10년 추적 시점의 산모 평균 연령은 42.2세였다.

참가자들은 출산 후 3·6개월 2·5·10년 시점에 산모와 아이 건강 검진을 받았고, 검사 때마다 우울증·불안 진단 및 치료 여부가 포함된 건강 설문지를 작성했다.

모유 수유 정보에는 하루 이상 모유 수유 또는 유축 경험 여부를 비롯해 누적 모유 수유기간이 12개월 미만인지 이상인지 여부 등이 포함됐다.

조사 결과 참여자 중 122명(73%)이 한 번 이상 모유를 수유했다. 완전 모유 수유 평균 기간은 5.5주, 모든 형태 모유 수유 평균 기간은 30.5주였다. 누적 모유 수유 기간이 12개월 이상인 산모는 63명(37.5%)이었다.

10년 추적 검사 시점에 우울증·불안을 보고한 사람은 22명(13%)이었고, 전체 추적 기간에 우울증이나 불안을 경험한 사람은 35명(21%)이었다.

분석 결과 10년 후 우울증이나 불안을 경험한 여성들은 모유 수유를 했을 가능성이 더 낮았고, 평생 모유 수유 누적 기간도 더 짧은 것으로 나타났다.

모유를 한 번이라도 수유한 여성은 전혀 하지 않은 여성보다 10년간 우울증·불안을 겪을 가능성이 60% 낮았다. 또한 평생 모유 수유 기간이 12개월 이상인 산모는 12개월 미만인 산모보다 우울증·불안 위험이 62% 낮았다.

완전 모유 수유를 한 기간이 1주일 증가할 때마다 알코올 섭취 등 다른 요인을 고려한 후에도 우울증·불안 위험이 2%씩 감소하는 것으로 분석됐다.

연구팀은 이 연구 결과는 관찰 연구이기 때문에 인과관계에 대한 결론을 내릴 수는 없지만 모유 수유와 자기 보고된 우울증·불안 사이에 보호적 연관성이 있을 수 있음을 보여준다고 말했다.

이어 “이런 연관성은 지금까지 30대 이후 여성에게서 보고된 바가 없다”며 “이 결과는 모유 수유가 산모와 아기 모두에게 최적의 수유 방법이라는 권고를 더욱 뒷받침한다”고 강조했다.

