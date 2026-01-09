장동혁 "반도체 클러스터 새만금 이전 주장은 지방선거용 선동"

국민의힘 장동혁 대표는 9일 여권 일각에서 제기된 '용인 반도체 클러스터 이전론' 관련, "이곳(반도체 클러스터)은 명실상부한 대한민국의 미래"라며 "바꿀 수도, 흔들 수도 없다"고 강조했다.



장 대표는 이날 용인 반도체 클러스터 내 SK하이닉스 공사 현장을 방문한 자리에서 "최근 이재명 정부와 민주당이 용인 반도체 클러스터를 전북 새만금으로 옮기자는 무책임한 주장을 하고 있다"며 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 경기도 용인시 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사현장을 방문해 발언하고 있다.

그는 "수년에 걸쳐 기업투자와 인프라 직접 투자가 이뤄지고 있는데 이제 와서 다 뒤집자는 건 무책임하다"며 "정책도, 경제 논리도 아니다. 그저 국가의 미래를 팔아 지방선거에서 표를 얻겠다는 정략적·정치적 선동에 불과하다"고 성토했다.



그러면서 "무려 1천조원을 투자하는 전략 산업을 정치적 욕심을 앞세워 흔드는 것은 용납될 수 없다"며 "이것은 대한민국 반도체 패권 포기선언이나 다름없다"고 지적했다.



그는 "용인 클러스터가 흔들리는 순간 대한민국의 미래가 흔들리고, 그 피해는 국민과 경제에 고스란히 돌아온다"며 "이재명 정부와 민주당이 할 일은 미래 먹거리를 정쟁거리로 만드는 것이 아니라 반도체 산업이 초격차를 확보할 수 있도록 주 52시간 규제의 족쇄를 푸는 것"이라고 강조했다.



이어 "대한민국 반도체의 경쟁력이 희생되지 않도록 우리 국민의힘이 앞장서 지키겠다"며 " 만약 대한민국의 미래인 이곳 용인 클러스터를 흔든다면 경기도민은 물론이고 국민 전체가 용납하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

<연합>

