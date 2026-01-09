김영옥, 김종국에 “흉한 짠돌이 같아…색시가 받아줘?” 대폭소

배우 김영옥이 ‘연예계 대표 짠돌이’로 불리는 김종국의 절약 습관을 언급하며 특유의 입담을 자랑해 웃음을 자아냈다.

김영옥은 8일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 배우 하희라와 함께 게스트로 출연했다.

방송에서 송은이는 올해 50대에 접어든 김종국에게 “종국이가 앞자리가 바뀌는 해냐?”라고 묻고 덕담을 건넸다. 그러자 홍진경은 “앞자리 4는 아무 생각 없었는데 5는 느낌이 너무 다르다”며 소위 ‘반백 라인’에 진입했다고 덧붙였다. 다

KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’. 방송화면 캡처

또한 김영옥은 김종국을 향해 “여기(김종국)는 엄마하고 예능도 나오지 않았나. 거기서 너무 흉하게 짠돌이로 보였다. 그런데 얼마 전에 결혼하지 않았나. 색시가 그런 짠돌이 면모를 받아들이기 쉽나”라고 말해 좌중을 폭소케 했다.

김종국이 “(아내에게 절약을) 절대 강요하지 않는다”라고 다급히 해명했지만, 김영옥은 “색시한테는 풀어놨을 거다. 그렇지 않으면 누가 같이 사나”라고 덧붙여 다시 폭소를 자아냈다.

반면 하희라는 김종국을 향해 “콘서트도 갔었다. 플레이리스트에 김종국씨 노래가 많다. 솔로 데뷔 때부터 좋아했다”며 오랜 팬이라고 밝히기도 했다.

‘옥탑방의 문제아들’은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.

