에어프레미아, 12일 상반기 최대 할인 시작

에어프레미아가 상반기 최대 할인행사를 갖는다.

에어프레미아는 연중 최대 규모의 할인 프로모션인 ‘프로미스’ 상반기 행사를 12일부터 25일까지 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 에어프레미아가 고객에게 약속한 ‘합리적인 운임과 가치 있는 서비스’를 담은 대규모 할인 행사로 전 노선을 대상으로 최대 94%까지 할인된 운임에 항공권을 구매할 수 있다.

아시아 노선은 12일 오전 10시부터 예약이 시작된다. 탑승 기간은 다낭 노선이 5월 31일까지이며, 방콕·나리타·홍콩 노선은 12일부터 10월24일까지다.

미주 노선은 15일 오전 10시부터 판매가 시작된다. 4월24일 첫 운항을 시작하는 워싱턴 D.C. 노선을 제외한 미주 노선은 15일부터 11월30일까지 혜택이 적용되며, 성수기 구분 없이 탑승할 수 있는 것이 특징이다.

프로모션 특가 운임은 최대 94% 할인된 금액으로 제공되며 할인코드 ‘PRMS10’을 입력하면 와이드 프리미엄 클래스 운임이 10% 추가 할인된다.

또 신규 가입 고객은 이코노미 클래스 예약 시 할인코드 ‘WELCOMEP’를 통해 5% 추가 할인을 받을 수 있다. 할인코드는 중복 적용이 불가하며 예약 시 하나의 코드만 선택하여 사용할 수 있다.

한편 에어프레미아 앱을 통해 예약한 고객은 해외 로밍 eSIM 구매 시 최대 40% 할인 혜택이 함께 제공된다.

초특가 항공권 예매 성공률을 높이기 위해서는 사전 회원가입이 유리하다. 항공권 예매 시 가장 시간이 소요되는 탑승자 정보 입력 단계를 회원정보 자동입력으로 줄일 수 있으며 기존 회원은 아이디와 비밀번호를 미리 확인해 두면 보다 빠른 예약이 가능하다.

에어프레미아 관계자는 “연중 가장 큰 폭의 할인 혜택을 제공하는 행사인 만큼 많은 고객들이 보다 합리적인 가격으로 여행 계획을 세우실 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 부담 없는 운임과 차별화된 서비스를 통해 고객 만족을 높여가겠다”고 말했다.

