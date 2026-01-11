춘천 레고랜드 호텔서 ‘레고 운동회’ 열린다

레고랜드 코리아 리조트는 새해와 겨울방학을 맞아 레고랜드 호텔을 찾은 어린이 동반 가족들을 위해 무료로 즐길 수 있는 겨울 시즌 한정 신규 프로그램들을 마련했다고 11일 밝혔다.

먼저 추운 겨울 어린이들의 신체활동을 깨울 수 있는 ‘레고 운동회’를 새롭게 선보인다.

레고랜드 레고 운동회 모습. 레고랜드 제공

레고 운동회는 레고랜드 호텔 1층과 2층에서 연이어 펼쳐지는 체험 활동형 이벤트다. 스피드 레고탑 쌓기, 발양궁, 훌라후프 통과, 전통놀이 투호, 물병세우기 등 흥미로운 협동전 체험으로 구성된다. 어린이들은 호텔 곳곳을 누비는 이색적인 운동회와 우승자에게 주어지는 소정의 상품으로 잊지 못할 추억을 만들 수 있다.

레고 운동회는 오는 28일까지 운영된다. 5세에서 13세까지 어린이 투숙객이라면 사전 예약 없이 매일 오후 5시 55분부터 누구나 선착순으로 참여할 수 있다.

레고 교육을 받을 수 있는 ‘크리에이티브 워크숍’도 새로운 주제로 업그레이드됐다.

크리에이티브 워크숍은 ‘에듀(교육)’과 ‘엔터테인먼트(놀이)’가 합쳐진 레고랜드 호텔 대표 프로그램으로 레고 브릭을 활용한 다양한 조립법을 배울 수 있다.

‘미니랜더 가족사진 만들기’를 주제로 2019년생부터 2022년생까지 참여 가능하며 총 6회차 운영된다. 자녀와 보호자가 2인 1조를 이뤄 우리 가족 사진을 레고로 만들어보면서 가족과 함께하는 조립하는 재미를 느끼고 사랑을 확인하는 특별한 시간을 보낼 수 있다.

초등학생 어린이 맞춤 이벤트 ‘키즈 그라운드’도 역동적인 모습으로 단장한다. ‘맞춰봐, 카운트다운 릴레이 LEGO!’와 ‘멋진 로드카로 점수길을 달려보자!’ 두 가지 주제로 매일 5회씩 운영된다. 레고 브릭과 신체 활동을 결합한 프로그램으로 창의력은 물론, 건강한 에너지를 몸과 머리를 모두 깨울 수 있다.

프로그램 외에도 즐길거리가 가득하다. 레고랜드 호텔은 전체 공간이 레고 빌드 콘테스트 장이다. 레고랜드 호텔 내 로비, 어드벤처 플레이 놀이터, 브릭 패밀리 레스토랑 심지어 객실까지 비치된 레고 브릭들을 이용해 만든 모든 레고 작품들은 ‘빌드 콘테스트’에 제출할 수 있다.

이번 달 주제는 ‘멋진 눈사람을 만들어주세요’로다. 매일 오후 7시까지 2층 접수처로 제출하면 우승자에게 특별한 선물을 증정한다.

레고랜드 호텔 ‘레고 운동회’ 프로모션 및 겨울 시즌 즐길거리에 대한 자세한 내용은 레고랜드 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

조수연 레고랜드 대리는 “레고 운동회는 어린이 손님들이 함께 뛰고 웃으며 특별한 겨울 추억을 만들 수 있도록 기획된 프로그램”이라며 “그 밖에도 겨울 가족 여행의 즐거움이 호텔 곳곳에서 이어질 수 있도록 준비한 여러 가지를 마련한 만큼, 많은 분들께서 찾아와 따뜻하고 행복한 추억을 만드시기를 바란다”고 말했다.

