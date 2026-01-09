벽난로 장작만 타오르는 10시간짜리 '불멍 영상'…17억 벌었다

벽난로에서 장작이 타닥타닥 타오르는 10시간짜리 '불멍 영상'이 유튜브 채널에서 10년 동안 약 17억원을 벌어들인 것으로 전해졌다.

최근 파이낸셜익스프레스는 "인공지능(AI)이 활성화되기 전에 문을 연 유튜브 채널에서 단 1개의 영상으로 1억5000만 조회수 이상을 기록하며 100만 달러(약 14억5000만원)의 수익을 올린 사례가 있다. 10시간짜리 벽난로 영상"이라고 소개했다.

'벽난로 10시간(Fireplace 10 hours)'이라는 채널명으로 영상의 이름 역시 동일하다. 9일 기준 구독자는 11만7000명 수준이다.

특별할 게 없는 영상이다. 제목에서 알 수 있듯 벽난로에서 장작이 타오르는 장면과 소리가 10시간 동안 재생되는 콘텐츠다. 채널에서 벽난로 영상이 유일하다. 운영자에 대한 정보도 거의 없다.

유튜브 통계 사이트 소셜블레이드에 따르면, 이 채널의 총 광고 수익은 120만 달러(약 17억4000만원) 수준이다. 연간 14만 달러에 달한다.

파이낸셜익스프레스는 "시대를 초월한 영상과 차분한 사운드가 추운 겨울에 인기를 끌며 향수를 불러일으킨다"며 "10시간 동안 광고를 백그라운드에서 계속 실행해 둬 수년간 광고 노출이 누적되는 효과를 누릴 수 있었다"고 분석했다.

