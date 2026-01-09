낮부터 영상권 회복…최고기온 3~11도 [오늘날씨]

전기난로에 몸을 녹이는 시장 상인. 뉴스1

금요일인 9일 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도는 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -6.4도, 인천 -4.5도, 수원 -7.9도, 춘천 -11.9도, 강릉 -1.7도, 청주 -7.0도, 대전 -6.8도, 전주 -4.6도, 광주 -4.2도, 제주 4.8도, 대구 -3.9도, 부산 -2.8도, 울산 -4.9도, 창원 -3.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 6도, 인천 6도, 수원 6도, 춘천 3도, 강릉 8도, 청주 6도, 대전 6도, 전주 7도, 광주 8도, 대구 7도, 부산 8도, 제주 11도로 예상된다.

일부 강원 내륙·산지와 충북, 경북권에 한파특보가 내려진 가운데 대부분 지역 아침 최저기온이 -5도 이하(일부 내륙 -10도 안팎)가 되겠고, 바람도 약간 강하게 불며 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역도 건조하겠다.

바람도 약간 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니, 야외 활동 시에는 화기 사용과 불씨 관리, 쓰레기 소각 금지 등 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

밤부터는 경기 북동부와 강원 내륙·산지에 비나 눈이 내리기 시작해 내일 새벽부터는 중부지방과 남부지방 등으로 확대되겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0~2.5ｍ, 서해 1.0~3.5ｍ로 예상된다.

