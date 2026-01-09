美, 인천에 본부 둔 녹색기후기금 탈퇴…“급진적 기구에 자금 지원 안 해”

미국이 도널드 트럼프 대통령의 방침에 따라 한국에 본부를 둔 녹색기후기금(GCF)을 탈퇴했다.

미 재무부는 8일(현지시간) 보도자료에서 “트럼프 행정부의 유엔 기후변화협약(UNFCCC) 탈퇴 결정에 맞춰 재무부는 GCF에 미국의 즉각적인 탈퇴와 이사회 의석 사임을 통보했다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

미 재무부는 이번 탈퇴에 대해 “트럼프 행정부는 경제 성장과 빈곤 퇴치의 기초가 되는 모든 저렴하고 안정적인 에너지원의 발전을 약속한다”며 “GCF는 UNFCCC의 목표를 보완하기 위해 설립됐으며, GCF에 계속 참여하는 것은 트럼프 행정부의 우선순위와 목표에 더 이상 부합하지 않는다고 판단됐다”고 설명했다.

스콧 베선트 재무장관은 “우리나라는 경제 성장과 빈곤 퇴치의 기초인 저렴하고 안정적인 에너지라는 사실에 상반되는 목표를 추진하는 GCF와 같은 급진적 기구들(radical organizations)에 더 이상 자금을 지원하지 않을 것”이라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 유엔 산하 기구 31개와 비(非)유엔 기구 35개에서 탈퇴하는 대통령 각서에 서명했다. 미국이 탈퇴한 기구에는 유엔기후변화협약(UNFCCC), 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 등 평화·인권, 기후, 무역 등과 관련한 기구 및 기금이 포함됐다.

GCF는 개발도상국 온실가스 감축과 기후변화 적응을 지원하는 세계 최대 국제금융기구이다. 2010년 말 멕시코 캉쿤에서 열린 제16차 UNFCCC 당사국 총회(COP)에서 설립이 승인됐으며, 2012년 사무국 유치 도시를 인천 송도로 하기로 결정했다.

