도봉산~옥정 광역철도 2027년 개통 ‘이상무’

2027년 개통을 목표로 공사를 진행 중인 도봉산~옥정 광역철도 전체 구간이 관통돼 후속 공정만 남았다.



경기도는 2020년 12월 공사착공 이후 약 5년 만에 도봉산~옥정 광역철도 공사구간 전체 터널이 연결되면서 15.11㎞가 모두 관통됐다고 8일 밝혔다.



전 구간 관통은 도봉산~옥정 광역철도 공사의 주요 공정 중 하나다. 향후 전기·신호 등 시스템 분야와 정거장 내외부 마감공정을 마치면 개통하게 된다.



도는 지난해 2월 1공구 관통을 시작으로 4월 3공구 관통까지 완료했다. 그러나 2공구 의정부 구간(송산동~자금동)은 △암질 불량에 따른 추가 보강 △한전 전력구로 인한 시공 제약 △부용천 인근 굴착·배수 관리 문제 등의 변수가 발생해 시공 및 공정 관리에 어려움이 있었다.



도봉산~옥정 광역철도는 서울지하철 7호선 연장사업으로 사업비 7747억원이 투입되며 2027년 말 개통을 목표로 하고 있다. 개통 이후에는 경기북부지역의 광역 교통 여건 개선과 통행시간 절감, 대중교통 접근성 향상 등의 획기적인 변화가 기대된다.



이 광역철도는 경기 양주시 고읍·옥정 일대까지 지하철을 연장해 수도권 북부 교통을 크게 개선하는 대규모 인프라 사업으로 추진됐다. 이 노선은 이후 옥정~포천 광역철도와도 연계돼, 궁극적으로 포천까지 더 북쪽으로 확장될 예정이다.

