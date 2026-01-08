"한강뷰"…아옳이, 강남 66억 '싱글하우스' 최초 공개

유튜버 아옳이가 자신의 집을 공개해 화제를 모으고 있다.

7일 아옳이는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "드디어 옳하우스를 공개한다"며 유튜브에 랜선 집들이 영상을 올렸다고 알렸다. 이와 함께 여러 장의 집 사진도 공개했다.

공개된 사진 속 아옳이의 집은 둥근 형태의 소파와 감각적인 소품들로 고급스러운 분위기를 연출했으며, 화이트와 우드 톤의 조화로 세련된 인테리어를 완성했다.

같은 날 아옳이는 자신의 유튜브 채널 '아옳이'를 통해 '낮에는 한강뷰, 밤에는 시티뷰. 아옳이의 럭셔리 싱글하우스 대공개'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서는 남산과 한강이 한눈에 들어오는 탁 트인 전망이 공개돼 눈길을 끌었다.

해당 주택은 서울 강남구에 위치한 프리미엄 아파트 단지로, 아옳이가 약 66억 원에 매입한 것으로 알려졌다.

한편 아옳이는 채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널'에 출연했던 카레이서 서주원과 2018년 결혼했으나, 결혼 4년 만에 협의 이혼했다. 이혼 과정에서 아옳이는 서주원의 외도를 주장하며 상대 여성을 상대로 상간자 소송을 제기했으나 최종적으로 패소했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지