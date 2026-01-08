부산 청년이 만든 홍보영상, 서울영상광고제 ‘금빛’ 성과

부산 청년들이 제작한 ‘디자인수도 부산’ 홍보영상이 작품성과 창의성을 인정받아 서울국제광고제에서 ‘금빛’ 성과를 이뤄냈다. 서울영상광고제가 국내외 젊은 창작자들의 실험성과 창의성을 평가하는 대표적인 무대라는 점에서 의미가 더 크다.

동서대 광고홍보학과 학생들이 지난 7일 서울시청에서 열린 제23회 서울영상광고제에서 영크리에이티브 부문 ‘금상’을 수상하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

부산시는 시와 동서대 광고홍보학과 학생들이 협업해 제작한 홍보영상 ‘Busan: Design your Life-2028 세계디자인수도 부산’이 7일 열린 제23회 서울영상광고제에서 영크리에이티브 부문 금상을 수상했다고 8일 밝혔다.

2028 세계디자인수도로 선정된 부산시가 이를 시민과 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)에 알리고 공감대를 넓히기 위해 기획된 이 작품은 대학생의 참신한 시각과 인공지능(AI) 기반 영상 기법을 결합해 ‘디자인으로 성장한 도시 부산’의 서사를 감각적이고 세련되게 풀어냈다는 평가를 받았다.

영상 제작에는 AI 기반 3차원(3D) 애니메이션과 사운드 믹싱, 힙합 보컬 등 첨단 기술과 젊은 감성이 결합돼 역동적이고 현대적인 도시 이미지를 구현했다. 대학생들은 기획 단계부터 줄거리판(스토리보드) 구성과 음악 콘셉트 설정, AI 영상 생성까지 전 과정에 직접 참여하며 완성도를 높였다.

부산의 과거와 현재, 미래를 잇는 이야기 구조를 중심으로 ‘회복과 도전, 공존과 혁신’이라는 메시지를 음악과 영상으로 표현했다. 특히 주제곡 ‘부산: 디자인 유얼 라이프’는 전쟁의 폐허 속에서 일어선 부산의 역사에서 출발해 디자인이 시민의 삶을 변화시킨 도시의 여정을 힙합 리듬과 AI 그래픽으로 재해석했다.

가사에는 ‘폐허를 뚫고 피어난 도시’, ‘버려진 공장, 문화의 쉼터로’, ‘디자인이 삶을 바꾸는 방식’ 등 도시 재생과 디자인 혁신을 상징하는 표현을 담아 부산이 ‘삶의 질을 디자인하는 도시’로 변화해 온 과정을 상징적으로 보여준다. 해당 영상은 부산시 공식 유튜브 채널 ‘부산튜브’에서 확인할 수 있다.

박형준 시장은 “이번 수상은 AI 기술과 청년 세대의 창의력이 결합된 미래형 홍보 모델이 서울영상광고제에서 공식적으로 인정받은 결과”라며 “부산의 디자인 철학과 비전을 새롭고 독창적인 시선으로 담아내 세계디자인수도 부산의 브랜드 가치를 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

