與, 12일 임시국회 소집… 2차 특검 처리 속도

12일부터 열리는 1월 임시국회에서 ‘갑질·부동산 투기’ 의혹이 불거진 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 ‘통일교·신천지 특검’ 등을 둘러싼 더불어민주당과 국민의힘 간 팽팽한 줄다리기가 예상된다.

더불어민주당 한정애 정책위의장이 8일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당은 12월 임시국회 마지막 날인 8일 1월 임시국회를 즉시 개회해 달라고 요청했다. 국회법상 의장은 임시회 소집 요구가 있을 경우, 회기 시작 3일 전 소집 공고를 해야 한다. 민주당은 1월 임시국회가 열리면 ‘새해 1호 법안’으로 공언한 2차 종합특검법과 통일교·신천지 특검법을 신속히 처리하겠다는 방침이다. 특히 여야가 본회의 개최에 합의한 15일 2차 종합특검법을 강행 처리할 계획이다. 통일교·신천지 특검법을 둘러싼 여야 간 신경전도 당분간 이어질 것으로 보인다. 민주당 차기 원내지도부가 11일 출범하면 특검법 논의에 속도가 붙을 것이라는 관측이 나오지만, 수사 범위를 놓고 입장차는 여전하다.



이 후보자 인사청문회를 둘러싼 여야 대치도 격화될 전망이다. 국회 재정경제위원회는 이 후보자 청문회를 19일에 열기로 잠정 합의했다. 국민의힘 소속 이종배 서울시의원은 8일 이 후보자가 국회의원 시절 보좌진에게 가족 관련 사적 업무를 지시했다며 직권남용 권리행사방해 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

