“정치적 책임도 판단”… 野 ‘당게’ 갈등 전면에

윤민우 국민의힘 신임 중앙윤리위원장이 8일 “법적 책임뿐만 아니라 윤리적·정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라고 밝히면서 한동훈 전 대표 가족이 연루된 이른바 ‘당원 게시판(당게) 사건’을 둘러싼 당내 갈등이 전면화될 가능성이 커지고 있다. 김건희 옹호 글 게시 등 윤 위원장 자격 논란이 이어지는 가운데, 친한(친한동훈)계는 “당하고만 있지 않을 것”이라며 강경 대응을 예고했다.

윤 위원장은 이날 최고위원회의 임명 직후 입장문을 통해 “직업윤리로서의 정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라며 “정당 구성원은 직책, 직분, 직위에 따라 요구되는 책임이 따른다”고 강조했다. 이를 두고 당 안팎에서는 한 전 대표에 대한 사실상 징계 방침을 시사한 것이라는 해석이 나온다.

국민의힘 장동혁 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 더불어민주당의 공천헌금 의혹을 겨냥해 “정청래 대표, 김병기 전 원내대표, 김현지 청와대 제1부속실장까지 권력 실세들이 촘촘하게 얽힌 사건”이라며 특검 수용을 촉구하고 있다. 왼쪽부터 신동욱 최고위원, 장 대표, 김민수 최고위원. 허정호 선임기자

당게 사건 징계 심의가 본격화하자 한 전 대표와 친한계의 반발은 거세지고 있다. 한 전 대표는 이날 SBS라디오에서 조작 감사를 주장하며 “당 차원에서 왜 조작 감사를 했는지 설명하고 국민께 사과하고 책임을 물어야 할 때”라고 했다. 친한계인 정성국 의원은 MBC라디오에서 “(윤리위가) 만약 극단적인 결정을 한다면 당하고만 있을 수는 없지 않나”라고 말했다.

이날 최고위에서는 윤리위원 명단 유출을 놓고 참석자들의 성토가 터져 나왔다. 지난 5일 윤리위원에 임명됐다 명단 유출로 하루 만에 3명이 사퇴하면서, 2명의 윤리위원이 새로 임명됐다. 장동혁 대표는 “비공개로 하기로 한 윤리위원 명단이 공개된 것은 심각한 문제”라며 불쾌감을 드러낸 것으로 전해졌다.

윤리위는 9일 첫 회의를 열고 한 전 대표와 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 여부와 수위를 논의할 예정이다.

한편, 장 대표는 정책위의장에 3선의 정점식 의원을 내정하는 등 지도부 쇄신 인사를 실시했다. 지명직 최고위원으로 호남 출신 수도권 원외 인사인 조광한 전 남양주 시장을, 당 대표 특보단장에는 초선 김대식 의원을 각각 임명했다. 정무실장에는 언론인 출신의 김장겸 의원이 낙점됐다. 국민의힘은 또 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 제명으로 공석이 된 서울 중·성동을 지역 조직위원장을 공개 모집하기로 했다.

