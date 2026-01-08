반도체 ‘훨훨’ 내수주 ‘주춤’… 증시 ‘K자 성장’ 심화

삼성전자의 사상 최대 실적과 함께 반도체주를 중심으로 또다시 코스피가 강세를 보이면서 정부가 꿈꿔온 ‘오천피’(코스피 5000)도 가까워지고 있다. 하지만 인공지능(AI) 훈풍에 반도체주만 활황을 보이고 내수주 등은 부진을 면치 못하면서 ‘K자 성장’이 두드러지는 모양새다. AI 거품론 등 반도체주 악재가 나올 경우 코스피의 발목을 잡을 수 있다는 우려도 나온다.



8일 한국거래소에 따르면 지난해 12월 이후 삼성전자와 SK하이닉스, 한미반도체, 원익IPS 등 국내 10대 반도체 제조사가 포함된 KRX반도체 지수는 지난해 12월16일 5656.26에서 이날 7372.28로 장을 마감하며 30.34% 올랐다. 삼성전자와 SK하이닉스가 포함된 정보기술 지수도 같은 기간 20.71%(2384.79→2878.75) 증가해 지수 중 두 번째로 높은 상승세를 보였다. 한화오션과 HD한국조선해양 등 주요 조선주가 모여있는 K조선 TOP10 지수도 이 기간 8.92% 증가했다.

코스피가 장중 4600선을 돌파하며 또 다시 사상 최고치를 기록한 8일 서울 여의도 한국거래소 홍보관 모니터에 삼성전자, SK하이닉스의 현재가가 표시되고 있다. 최상수 기자

이날도 반도체·정보기술·조선 지수가 모두 상승했고, 코스피는 전장보다 1.31(0.03%) 오른 4552.37에 장을 마치며 5거래일 연속 최고치를 경신했다.



반면 같은 기간 2차전지는 3316.02에서 3075.15로 7.26% 급감했고, 내수를 가늠하는 필수소비재 지수도 6.18% 감소했다. 2차전지주의 경우 글로벌 완성차 업체들이 전기차 전략을 재조정하는 과정에서 국내 배터리·소재 업체의 공급계약 해지·축소 소식이 잇달아 전해지며 하락세를 면치 못하고 있다. 소비 감소로 내수시장에 대한 불안감이 커지면서 필수소비재 기업도 투자자들로부터 외면당하고 있다.



종목 간 불균형이 확대된 배경에는 양극화 양상을 뜻하는 ‘K자 성장’이 있다. 국내 주력업종인 반도체·조선·방산 등은 실적 기대감에 주가가 급등하는 한편, 중간재 수입이나 내수 업종은 여전히 전망이 좋지 않은 영향이다.



지나친 종목 쏠림 현상에 코스피가 외부 충격에 더욱 취약해졌다는 평가도 나온다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액 비중이 전체 코스피의 38%에 달할 정도로 의존도가 높아진 만큼 사그라지지 않은 AI 거품론에 따른 반도체주 급락이 코스피에도 악영향을 끼칠 가능성도 있다는 것이다.

반도체 쏠림 현상에 대한 전망은 나뉜다. 강대승 SK증권 연구원은 “지난해 한국 수출은 조선과 반도체 위주로 7000억달러를 돌파하면서 주식시장의 업종별 쏠림 현상도 더욱 확대됐다”며 “K자형 경제성장 구조가 향후 일정기간 유지 가능성이 크고, 전반적인 경기 둔화 우려 속에서도 AI 관련 지출은 이어질 것으로 예상하는 만큼 주식시장의 업종별 쏠림 현상은 심화할 것”이라고 예상했다. 반면 반도체가 이끈 국내 주식시장 훈풍이 국내 증시 전반으로의 확산할 가능성도 거론된다. 정해창 대신증권 연구원은 “올해 초에는 반도체로의 수급 쏠림이 완화되며 순환매와 시장 전반으로의 온기 확산이 나타날 수 있다”고 분석했다.



증시 기초체력이 개선되는 모습도 이어지고 있다. 한국거래소가 이날 발표한 지난해 기업가치 제고 프로그램 결산 자료에 따르면 국내 증시(코스피·코스닥) PBR(주가순자산비율)은 2024년 0.88배에서 1.59배로, PER(주가수익비율)은 11.37배에서 17.47배로 개선돼 ‘코리아 디스카운트’(한국 증시 저평가) 완화 추세가 확인됐다. 주주환원 문화 확산에 힘입어 자사주 소각 규모 역시 21조4000억원을 기록하며 역대 최대치를 기록했다.

