훔친 차로 경찰과 170km 추격전… 무면허 10대 일당 검거

심야에 문이 잠기지 않은 차량을 훔쳐 무면허로 질주한 10대 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전북 전주덕진경찰서는 차량을 훔쳐 무면허 상태로 운전한 혐의(특수절도, 도로교통법 위반 등)로 A군 등 10대 5명을 불구속 입건해 조사 중이라고 8일 밝혔다.

A군 등은 지난 6일 오전 3시쯤 전주시 덕진구 여의동 일대에서 문이 잠기지 않은 차량을 훔쳐 타고 달아난 뒤, 익산까지 25㎞가량을 무면허로 운전한 혐의를 받고 있다.

이들은 도주 과정에서 시속 170㎞까지 속도를 올리는 등 난폭 운전을 했으며, 익산시의 한 아파트 구조물을 들이받고 차량을 버린 채 달아났다. 경찰은 차량 도난 신고를 접수한 뒤 추적에 나서 2시간여 만인 오전 5시쯤 인근에서 이들 전원을 검거했다.

조사 결과 이들은 과거 학교에서 선후배 관계로 지낸 사이로, 차 안에 열쇠가 놓여 있는 것을 발견하고 즉흥적으로 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 검거된 5명 모두 운전면허는 소지하지 않은 상태였다.

경찰 관계자는 “차량 절도 이전에 다른 차량 털이 범행 등 여죄가 있는지도 함께 수사하고 있다”며 “구체적인 범행 동기와 경위 등을 조사 중”이라고 말했다.

