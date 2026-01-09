김승연 “우주는 한화의 사명… 어려워도 반드시 가야 할 길”

“우리 힘으로 인공위성을 쏘아 올리는 꿈은 누리호 4차 발사 성공으로 현실이 됐습니다. 우리가 만든 위성이 지구의 기후 변화를 관측하고 안보를 지키며 인류의 더 나은 삶에 기여하는 것이 한화가 추구하는 진정한 (우주) 사업의 의미입니다.”

김승연 한화그룹 회장(가운데)과 김동관 부회장(왼쪽)이 8일 제주 서귀포시 하원동에 있는 한화시스템 제주우주센터에서 지상에 있는 15㎝ 크기 물체까지 식별 가능한 초저고도·초고해상도 레이더 위성 실물을 살펴보고 있다. 한화그룹 제공

김승연 한화그룹 회장은 8일 제주 서귀포시 하원동에 있는 한화시스템 제주우주센터를 찾아 “달 궤도선에 이어 달 착륙선 추진 시스템까지 만들게 된 한화는 대한민국 민간 우주산업의 명실상부한 선도 주자가 됐다”며 이같이 말했다.



우주산업은 인공지능(AI) 등 최첨단 기술이 집약된 분야로, 선도 국가인 미국만 해도 이제는 국가 주도의 국방 정책에 머무르지 않고 ‘우주 기술로 돈을 버는 시대’를 열기 위한 민간 투자가 활발하게 이뤄지고 있다. 한화그룹은 국내에서 그 선봉에 섰다. 한화에어로스페이스와 한화시스템이 누리호 4차 발사 성공 주역이었다. 국가 차원의 연구개발(R&D)이 민간 산업화로 이어지는 연결 고리를 한 셈이다.



우주산업도 자동차·조선처럼 위성 부품 기업과 소프트웨어·영상 분석 스타트업, 제주·고흥·순천·창원 등의 우주 클러스터 등 전후방 업체들이 함께 성장할 수 있는 유망 분야로 꼽힌다.



이에 대비한 한화시스템 제주우주센터는 국내 최대 규모의 민간 위성 생산 시설이다. 축구장 4개 크기에 달하는 3만㎡ 부지에 연면적 1만1400㎡(3450평) 규모의 건물로 지난달 준공됐다. 올해부터는 지구 관측에 활용되는 합성개구레이다(SAR) 위성 등을 본격 양산한다.



제주우주센터 방명록에 ‘어려워도 반드시 가야 할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명’이라고 쓴 김 회장은 제주우주센터의 올해 사업 계획과 전반적인 우주사업 현황을 보고받은 뒤 방진복을 착용하고 센터 클린룸을 둘러봤다. 클린룸에는 진공상태와 극저온, 극고온 환경을 모사한 우주 환경 시험장과, 고출력 전자기파 환경에서 안전하고 정상적인 작동을 검증하는 전자파 시험장 등이 있다.



김 회장은 직원들에게 “우주센터가 제주를 비롯한 고흥, 순천, 창원 등 우주 클러스터와 함께 대한민국 우주산업의 전진기지로 거듭나도록 힘차게 나아가자”며 “여러분이 흘리는 땀방울 하나하나가 대한민국을 세계 5대 우주 강국으로 끌어올리는 밑거름이 된다”고 격려했다.



한화가 1980년대 화약을 만들던 시절부터 우주산업을 꿈꿔온 김 회장의 의지는 맏아들인 김동관 부회장에게 이어졌다. 이날 아버지와 동행한 김 부회장은 2021년 우주산업 전반을 지휘하는 ‘스페이스 허브’ 출범을 지휘했다. 그는 당시 “세계적인 기업들과 경쟁하기 위해서는 전문성과 전폭적인 지원이 필요하다”며 “엔지니어들과 함께 우주로 가는 지름길을 찾겠다”고 강조했다.



김 부회장은 사실상 김 회장의 후계자다. 김 회장은 최근 그룹 지배의 핵심 회사인 한화에너지에서 차남·삼남 지분을 정리하도록 하는 등 장남을 중심으로 한 경영권 승계 틀을 마련했다.



한화 측은 “민간이 우주산업을 주도하는 ‘뉴스페이스’ 시대를 이끌며 선제적 투자에 적극 나서고 있다”며 “위성 개발·생산·발사·관제 및 AI 위성 영상분석 서비스까지 위성 산업 전반에 걸친 밸류체인을 제주우주센터 중심으로 구축할 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지