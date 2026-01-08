[포토] '하트맨' 팀, 고 안성기 애도 위한 묵념

배우 박지환, 문채원, 권상우, 표지훈, 최원섭 감독(사진 왼쪽부터)이 8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘하트맨’ 언론시사회에 앞서 고 안성기를 애도하고 있다.

‘하트맨’은 돌아온 남자 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑(문채원 분)을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 첫사랑에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디다.

