“다니엘 구해달라” 뉴진스 팬덤에 미스터비스트 “차라리 모금해”

전 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 미스터비스트(MrBeast)가 뉴진스의 일부 해외 팬들이 제기한 ‘어도어 인수 요청’에 직접 입장을 밝혔다.

미스터비스트는 최근 미국 스트리머 제이슨 더 윈과의 대담에서 “솔직히 말하겠다. 그 영상들을 봤다. 나를 엄청 볶아댔다”며 이같은 요청을 접했다는 사실을 인정했다.

전 세계 구독자 수 1위 유튜버 미스터비스트. 연합뉴스

제이슨은 대담 과정에서 “뉴진스 팬덤이 당신을 좋아하는데, 혹시 어도어나 뉴진스를 사서 다니엘을 구할 생각이 있느냐”고 질문했다. 이에 미스터비스트는 “3000만달러(약 430억원) 정도라면 진짜 큰 돈이다. 그게 타당하고 인터넷 세상이 그걸 필요로 하며, 뉴진스를 다시 뭉치게 하는 데 도움이 되는가. 팬덤이 정말 그걸 원하는 거냐”라고 반문했다.

제이슨이 “이 사실을 널리 알리는 게 버니즈(뉴진스 팬덤)의 목적인 것 같다”고 설명하자, 미스터비스트는 “그러니까 인지도를 높이려고 나에게 농담조로 요청하는 것이냐”고 되물었다. 그러자 제이슨은 “농담은 아니다. 네가 어도어를 사면 상황을 바꿀 수 있다고 믿는 것 같다”고 답했다.

미스터비스트는 “그 팬덤의 화력이면 차라리 모금 사이트로 크라우드 펀딩을 하는 게 나을 것”이라며 “솔직히 난 현 상황에 대해 잘 모르고, 그냥 그들에게 그녀(다니엘)가 필요하다는 것만 알고 있다. 우리에게 상황을 제대로 설명해줄 뉴진스 팬 한 명을 데려와야 할 것 같다”고 언급했다.

그룹 뉴진스. 어도어

앞서 뉴진스의 해외 팬들은 ‘#MrBeastSaveNewJeans’ 해시태그와 함께 “하이브를 사달라”, “다니엘을 데려와달라”는 요청 댓글을 미스터비스트의 틱톡과 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS) 계정에 수천건 남긴 바 있다. 이에 미스터비스트는 지난 6일 “내가 뭘 해야 하느냐(What do I need to do?)”라는 댓글을 남기며 혼란스럽다는 반응을 보였다.

이번 움직임은 어도어가 최근 뉴진스 멤버 다니엘과의 전속계약을 해지하고 약 400억원대 손해배상 청구 소송을 제기한 이후 일부 팬덤이 시작한 캠페인의 연장선이다. 소송 대상에는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 어도어 대표도 포함됐다. 현재 다니엘 측은 법률대리를 선임하고 대응에 나선 상태다.

