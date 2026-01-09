킨텍스서 3대 레저 전시 동시 개최… 보트·낚시·캠핑 한자리에

사진: 킨텍스 제공

2026 경기국제보트쇼, 한국국제낚시박람회, 캠핑&피크닉페어가 오는 3월 6일부터 8일까지 사흘간 킨텍스 제1·2전시장 2~8홀에서 동시에 개최된다. 이번 행사는 보트·낚시·캠핑 등 대한민국 3대 레저 분야를 한 공간에서 만나볼 수 있는 종합 레저 전시로, 약 66,000㎡ 규모로 운영되며 약 10만여 명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

경기도와 해양수산부가 공동 주최하는 경기국제보트쇼는 보트와 요트를 포함한 해양레저 산업 전반을 아우르는 전시회로, 매년 관련 산업 종사자와 일반 관람객이 함께 찾는 행사로 운영돼 왔다. 올해는 보트쇼를 중심으로 연관 전시를 함께 구성해 관람 편의성과 콘텐츠 구성을 강화했다. OPS마린, 에스텍마린, 록키, 현대상공모터스, 디엠텍 등 해양레저 분야 주요 기업들의 참가도 확정됐다.

이번 행사에서는 쇼인쇼 방식으로 ‘2026 코리아 서프쇼(KISS)’와 ‘2026 해양관광전(KMTS)’이 처음 선보인다. 웨이브파크와 공동 주관하는 코리아 서프쇼는 서핑 장비와 라이프스타일을 중심으로 서핑 문화와 산업 전반을 소개하며, 해양관광전은 해양관광 콘텐츠를 통해 해양레저 관광 산업의 최신 흐름을 살펴볼 수 있도록 구성된다. 두 전시는 첫 개최를 기념해 참가 기업을 대상으로 할인 혜택을 제공하고 있으며, 현재 참가 업체 모집이 진행 중이다.

한국국제낚시박람회도 예년과 같이 함께 개최된다. 해당 박람회는 킨텍스 제1전시장 2홀에서 열리며, 낚시 장비와 용품, 관련 산업 전반을 다루는 전시를 통해 낚시 산업의 최신 동향을 소개한다. (사)한국낚시협회가 주최하는 이 행사는 국내외 낚시 브랜드 제품 전시와 신제품 공개, 체험 콘텐츠 등을 통해 낚시인과 산업 관계자가 교류하는 장으로 운영될 계획이다.

특히 올해는 한국국제낚시박람회 30주년을 맞아 공식 캐릭터 ‘낚시왕 후코’를 현장에서 처음 공개한다. 이 캐릭터는 최신 AI 기술을 접목한 체험형 이벤트를 통해 관람객을 만날 예정이며, 낚시 인플루언서가 참여하는 낚시 토크 콘서트와 낚시용품을 증정하는 캐스팅 체험 이벤트 등 다양한 프로그램도 함께 진행된다.

이와 함께 캠핑&피크닉페어도 처음으로 함께 열린다. 주식회사 가족사랑전람이 주최·주관하는 캠핑&피크닉페어는 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 개최되며, 캠핑·아웃도어·피크닉 관련 제품과 라이프스타일을 중심으로 전시를 구성한다. 전시산업진흥회 국제 인증을 받은 전시회로, 국내외 캠핑 업체들이 참여해 관련 트렌드와 신제품을 선보일 예정이다.

주최 측은 2026년 전시회를 ‘가족과 함께 즐길 수 있는 페어’로 기획하고, 가족 단위 관람객이 더 많이 방문할 수 있도록 다양한 콘텐츠와 편의 요소를 강화할 계획이다. 이를 통해 캠핑 산업의 저변을 넓히고, 캠핑 입문자부터 가족 캠퍼까지 아우르는 행사로 발전시키겠다는 방침이다.

이번 행사는 보트쇼와 낚시박람회, 캠핑 전문 전시회가 함께 열리는 복합 레저 전시로, 보트·낚시·캠핑 등 대한민국 대표 레저를 원스톱으로 관람할 수 있다는 점이 특징이다. 전시 간 연계 구성과 상호 관람이 가능한 티켓 할인 혜택을 통해 관람 편의성을 높이는 한편, 레저 산업 전반에 활력을 더하는 계기가 될 것으로 전망된다.

2026 경기국제보트쇼, 한국국제낚시박람회, 캠핑&피크닉페어는 현재 각 전시회 공식 홈페이지를 통해 관람객 사전 등록을 진행하고 있으며, 자세한 사항은 각 전시회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

