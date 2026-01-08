김영환 충북도지사 “‘충청특별시’ 명칭 절대 인정할 수 없다”

김영환 충북도지사가 더불어민주당이 대전·충남 통합 행정구역 명칭을 가칭 ‘충청특별시’에 반대했다.

김 지사는 8일 기자들과 만난 자리에서 “대전·충남 통합시의 이름을 충청특별시로 쓰는 것은 절대 인정할 수 없다”고 주장했다. 이어 “역사적으로 볼 때 충청도는 충주와 청주를 줄인 말인데 충북이 통합에서 빠진 상황에서 충청이라는 명칭을 쓰는 것 적절치 않다”고 반발했다.

김영환 충북도지사가 8일 기자들과 만나 대전∙충남 통합시 명칭 등에 관해 설명하고 있다. 충북도 제공

그는 “대전·충남의 행정 통합을 반대하지 않는다”면서 “통합시 명칭 문제는 충청도민 전체의 의사를 충분히 수렴하고 논의와 합의를 거쳐 결정할 문제”라고 강조했다. 그러면서 “충청특별시 명칭 논의 자체가 충북으로서는 불쾌하고 충북도민을 모욕하는 것이자 충북에 불이익을 주는 행위”라고 했다.

앞서 민주당 대전충남통합 및 충청지역발전특별위원회는 지난 6일 회의에서 6.3 지방선거에서 통합시장을 선출할 수 있게 6월1일 가칭 충청특별시를 출범시키겠다는 계획을 발표했다. 통합시 명칭은 주민 의견을 수렴해 정한다는 방침도 내놨다.

이에 이장우 대전시장은 전날 “대전·충남 민간협의체와 시도의회 의결까지 거쳐 대전충남특별시로 법안을 만들었다”며 “졸속으로 며칠 만에 충청시라니 황당하다”고 반발했다.

