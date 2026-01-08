“광주·전남 통합 발맞춰 ‘무안반도 선(先)통합’ 병행해야”

광주시와 전남도의 행정통합 논의가 본격화된 가운데 목포·무안·신안 등 이른바 ‘무안반도’의 선제적 통합을 촉구하는 목소리가 커지고 있다. 광역 단위의 통합에 발맞춰 기초지자체 간의 통합이 병행되어야 시너지 효과를 극대화할 수 있다는 주장이다.

8일 지역 시민사회단체인 ‘목포무안신안 선(先)통합추진주민연대(공동대표 박홍률·정승욱)’는 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “지역민의 오랜 숙원인 목포·무안·신안의 선통합을 광주·전남 행정통합과 병행 추진해 달라”고 공식 건의했다.

박홍률 목포무안신안 선통합추진 주민연대 공동대표가 8일 전남도의회 브리핑룸에서 “목포·무안·신안의 선통합을 광주·전남 행정통합과 병행 추진해 달라”는 기자회견을 하고 있다. 주민연대 제공

주민연대는 이날 회견에서 “무안반도 선통합은 이재명 정부가 추진하는 지방시대 광역도시 조성 정책 기조에 부합한다”며 “이는 향후 영암과 해남 등 인근 지자체를 아우르는 인구 50만 규모의 서남권 거점 광역도시를 건설하는 핵심 발판이 될 것”이라고 강조했다.

박홍률 주민연대 공동대표는 “지금이 무안반도 통합의 ‘골든타임’이자 절호의 기회”라며 “민간 차원에서도 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 밝혔다. 이어 “통합 서남권 광역도시가 건설되면 AI 데이터 센터 유치, RE100 산단 조성, 에너지 고속도로 확충 등 신재생에너지 혁신벨트의 핵심 거점 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

그동안 지역에서는 ‘목포신안통합추진위원회’ 등을 중심으로 서남권 하나 되기 운동이 지속돼 왔으나, 지자체 간 이해관계와 주민 수용성 문제로 난항을 겪어왔다. 하지만 최근 광주·전남 특별자치시(도) 설치 논의가 급물살을 타면서, 이에 대응하기 위한 기초 단위의 ‘덩치 키우기’가 생존을 위한 필수 과제로 부상하고 있다.

주민연대는 앞으로 광주·전남 특별자치시(도) 출범 일정에 맞춰 목포·무안·신안 지역민들의 동의를 이끌어내기 위한 민간 홍보와 협력 활동을 본격화할 계획이다.

지역 정가 관계자는 “시·도 통합이라는 거대 담론 속에서 서남권의 목소리를 키우기 위해서는 무안반도 통합이 반드시 선행되어야 한다는 공감대가 확산하고 있다”며 “중앙정부와 광역단체의 적극적인 지원이 관건이 될 것”이라고 분석했다.

