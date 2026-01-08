산업부, 공공기관 업무보고 시행… 8~12일 20여개 기관 대상

산업통상부가 8일부터 12일까지 20여개 소관 공공기관 및 주요 유관기관으로부터 4회에 걸쳐 업무보고를 받는다.

김정관 산업부 장관은 이날 서울 종로구 무역보험공사 대회의실에서 1회차 업무보고를 주재하며 “산업부와 공공기관이 역할을 분담하는 수준을 넘어 하나의 팀으로서 속도감 있게 성과를 창출하고, 그 결과를 국민들 앞에 설명할 수 있어야 한다”고 강조했다.

모든 업무보고는 김 장관이 주재하며, 각 기관장이 보고한다. 차관 및 실장을 비롯해 소관 국·과장 및 실무자, 공공기관·유관기관 임직원들도 참석하여 핵심 현안 등에 대해 토의가 이뤄진다.

산업부는 국정과제에 부합한 기관별 중점 추진과제 및 이행계획과, 공공기관의 사회적 책임에 대해서도 국민의 눈높이에서 점검하고 미흡 사항은 개선해 나갈 방침이다.

이날 진행된 업무보고는 가스(가스공사, 가스기술공사, 가스안전공사) 분야 공공기관을 대상으로 인공지능(AI) 활용 안전관리 강화 방안 등이, 원전수출(한국전력, 한국수력원자력) 분야 공공기관을 대상으로 제3국 원전시장 공동진출 방안 등이 집중 논의됐다.

9일 진행되는 2회차에서는 무역안보관리원과 한국표준협회 등을 대상으로 수출통제 대응, 첨단산업 시험인증 역량 확보 등을 다룬다.

12일 오전 3회차는 산업 분야 공공기관들을 대상으로 RE100(재생에너지 100%) 산단과 제조업 AX(AI 전환)를 점검한다. 같은 날 오후 진행되는 4회차 업무보고는 KTV를 통해 생중계된다. 자원·수출 분야 기관을 대상으로 자원안보 확립 방안 등의 현안을 살펴볼 예정이다.

이번 업무보고는 이재명 대통령이 각 부처 장관에게 소관하는 기관들로부터 직접 업무보고를 받을 것을 지시한 데 따른 것이다.

