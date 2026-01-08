광주 가로수 10그루 중 4그루 관리 부실

광주 가로수 10그루 중 4그루가 좁은 생육 공간과 관리 부족으로 인해 병들어가는 것으로 나타났다.

광주환경운동연합은 지난해 9월부터 11월까지 광주 5개 자치구 가로수 2679주를 조사한 결과 41.7%가 건강 악화로 생육 상태가 좋지 않은 것으로 조사됐다고 8일 밝혔다.

광주 가로수는 약 16만 그루지만 단체가 도시철도 공사 구간과 기존에 살펴봤던 가지치기 조사 구간, 화재가 발생했던 금호타이어 광주공장 인근 가로수 등을 살핀 결과다.

41.7%의 가로수는 보호 틀 유무와 지주대 상태 등을 토대로 보통 이하(3~5등급), 나머지 60%가량은 1~3등급 판정을 받았다. 가로수 대부분이 20~30년 된 중견급 나무로 도시 생태계 내 핵심적 역할을 하고 있지만, 열악한 환경에 방치된 것으로 조사됐다.

수종은 은행나무와 이팝나무 등 상위 4개 수종이 전체의 86.7%를 차지해 병해충 확산에 취약한 단순 식재 구조다.

단체는 도시개발로 인해 멀쩡한 나무 수백그루를 베어낸 행정도 지적했다.

광주환경운동연합은 “서구 중앙근린공원 2지구 개발에서 대형 가로수가 전문가의 이식 권고에도 불구하고 제거됐다”며 “동구 계림4구역 주택재개발 현장에서도 오래된 메타세쿼이아, 은행나무, 느티나무 수십 그루가 사라졌다”고 꼬집었다.

이 단체는 이어 “광주 전역에서 개발 논리에 의해 가로수 훼손이 반복되고 있다”며 “가로수를 베어낼 때 부과하는 원상회복비용이 묘목을 심는 비용 수준에 불과해 사업자 입장에선 보존, 이식보다 벌목 후 묘목 값 지불이 경제적 선택지가 되고 있다”고 말했다.

그러면서 “지속 가능한 가로수 관리를 위해 녹지 손실 부담금 부과, 가로수 제거 결정 시 심의위원회 의무화 등의 조례 제정이 필요하다”고 강조했다.

