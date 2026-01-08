카시아 속초, 겨울 미식의 완성 ‘주류 프로모션’ 선보인다

세계적인 프리미엄 호텔∙리조트 그룹인 반얀그룹의 ‘카시아 속초’가 겨울 미식을 한층 깊게 완성해 줄 주류 프로모션을 선보인다고 8일 밝혔다.

취향에 따라 즐길 수 있는 다채로운 할인 혜택을 통해 페어링 경험을 더욱 풍성하게 제안한다.

카시아 속초 그릴 레스토랑 ‘포고’, 쓰리 노트 오브 윈터. 카시아 속초 제공

먼저 동해 바다가 한눈에 펼쳐지는 26층 그릴 레스토랑 ‘포고’에서는 몰도바의 전통과 모던한 감성을 담은 와인 ‘라다치니(Radacini)’ 3종을 합리적인 가격으로 맛볼 수 있는 ‘쓰리 노트 오브 윈터(Three Notes of Winter)’ 프로모션을 준비했다.

깊은 바디감과 우아한 향이 어우러진 라다치니 까베르네 소비뇽과 라다치니 소비뇽 블랑은 정가에서 25% 할인된 가격에 제공된다. 섬세한 풍미가 돋보이는 라다치니 메티에르 블랑도 만나볼 수 있다. 제철 식재료를 활용한 포고의 시즌 메뉴와 함께 즐기는 와인 페어링은 겨울 미식의 완성도를 한층 높여준다.

이와 더불어 4층에 위치한 뷔페 레스토랑 ‘비스타’에서는 한국 고유의 깊은 풍미를 담은 전통주를 만나볼 수 있는 ‘한 스피리츠 어페어(Han Spirits Affair)’ 프로모션을 선보인다.

장인의 손끝에서 탄생한 전주 이강주, 한식과 조화를 이루는 화요 25%, 화요 41% 총 3종의 전통주를 제공한다. 풍부한 향과 부드러운 맛이 매력적인 전통주는 가족과의 만찬은 물론, 식사 전후 가볍게 곁들이기에도 제격이다.

아울러 24층 바앤라운지 ‘보스코’에서는 잊지 못할 겨울 밤을 위한 ‘해피 블리스(Happy Bliss)’ 프로모션을 진행한다. 특별한 날에 빠질 수 없는 샴페인과 스파클링 와인을 부담 없는 가격으로 즐길 수 있도록 라다치니 브뤼, 모엣 샹동 샴페인을 각각 30% 할인된 가격으로 마련됐다.

겨울 바다를 배경으로 여유롭고 품격 있는 미식 경험을 완성할 수 있는 카시아 속초의 윈터 시즌 주류 프로모션은 2월 28일까지 진행된다.

