계명문화대학, 간호교육인증평가 최고등급 ‘5년 인증’ 획득

계명문화대학교는 간호학과가 한국간호교육평가원이 주관한 ‘2025년도 하반기 간호교육인증평가’에서 최고등급인 ‘5년 인증’을 획득했다고 8일 밝혔다.

이 대학 간호학과는 평가에서 성과기반 교육과정, 교수진의 전문성, 실습교육 환경, 학생 지원 체계, 학습성과 관리 등 간호교육 전반에서 우수성을 종합적으로 인정받았다. 2020년 하반기 간호교육인증평가에 이어 이번 평가에서도 연속으로 최고등급 5년 인증을 획득하며 간호교육의 질과 교육 운영 체계의 우수성을 다시 한번 입증했다.

지난해 12월 간호학과 나이팅게일 선서식이 열리고 있다. 계명문화대학교 제공

2011년 신설 인가된 간호학과는 동일 법인 산하 계명대 동산병원을 주 임상실습기관으로 두고 시뮬레이션 기반 실습교육, 임상 연계형 실무 중심 교육과정, 학생 맞춤형 학습지원 프로그램을 운영하며 이론과 실무를 겸비한 전문 간호 인재 양성에 주력하고 있다.

또한 체계적인 맞춤형 교육과정 운영과 간호교육 인프라 확충을 지속해 왔으며, 지난해부터 보건관을 간호학과 전용 건물로 활용해 실습 중심 교육환경을 한층 강화하고 있다.

이런 우수한 교육 인프라와 체계적인 교육 시스템을 기반으로 2012년 3년제 정원 30명으로 출발해 2015년부터 4년제 학사과정을 운영하고 있으며, 2026년 2월 포함 총 1005명의 졸업생을 배출했다. 일부 졸업생은 미국과 호주 간호사 면허 취득을 준비하는 등 글로벌 간호 역량 확장에도 나서고 있다.

간호학과는 이번 인증을 계기로 ‘간호인성과 전문직 소양 함양’, ‘성과기반 맞춤형 교육’,‘인공지능(AI)∙융합 기반 창의교육’, ‘실무연계형 취업역량 강화’, ‘글로벌 간호리더십 강화’, ‘교육과 데이터 기반 학과 운영’을 추진할 계획이다.

김향동 간호학과 학과장은 “앞으로도 변화하는 보건의료 환경에 능동적으로 대응하며 지역과 세계를 아우르는 글로컬 간호리더 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

