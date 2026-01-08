야마하뮤직, 플래그십 사운드를 담은 신디사이저 ‘MODX M’ 출시

신디사이저 ‘MODX M7’. 사진=야마하뮤직코리아 제공

세계적인 악기 및 음향 전문기업 야마하뮤직코리아㈜(대표: 스즈키 카즈나리)는 플래그십 신디사이저의 기술을 계승한 신형 신디사이저 ‘MODX M 시리즈’를 공개했다.

야마하는 1974년 첫 신디사이저 출시 이후, FM 음원을 탑재한 ‘DX7’ 등 시대를 대표하는 악기를 선보여 왔다.

MODX M 시리즈는 이러한 기술 축적을 기반으로, 최신 연주 환경에서 요구되는 사운드와 컨트롤을 한 대에 담았다.

‘MODX M 시리즈’는 야마하 플래그십 신디사이저 ‘MONTAGE M 시리즈’의 핵심 사운드 기술을 계승한 모델로, MONTAGE M과 동일한 사운드 엔진을 사용한다.

‘MODX M 시리즈’는 실제 악기의 울림을 자연스럽게 재현하는 어쿠스틱 사운드부터 전자 질감이 살아 있는 신디사이저 사운드까지 폭넓게 담아, 피아노·스트링·신스 리드 등 다양한 음색을 상황에 맞게 활용할 수 있다.

연주 중 사운드를 실시간으로 변화시킬 수 있는 컨트롤 시스템도 강화됐다. 하나의 노브 조작으로 여러 음색 변화를 동시에 제어할 수 있으며, 연주 흐름을 유지한 채 분위기와 강약을 조절할 수 있다.

또 메인 화면 하단에 새로 추가된 "디스플레이 노브"와 8개의 페이더로 직관적인 조작이 표현이 가능해 연주의 표현을 확장하였다.

이밖에 조작 동선도 다듬고 메뉴 탐색에 드는 시간을 줄여 연주에 집중할 수 있도록 사용성을 개선했다.

야마하뮤직코리아 COMBO악기영업팀 김유성 팀장은 “MODX M 시리즈는 검증된 사운드에 직관적인 조작성을 더한 신디사이저”라며 “연주자가 소리에만 집중할 수 있는 환경을 제공하는 모델”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지