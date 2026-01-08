“개성 넘치는 작품, 볼거리 가득”…대형 미술관 못지않은 ‘동네 미술관’ 뜬다

대형 미술관 못지않은 수준 높은 전시구성으로 관람객들의 발길을 이끄는 동네 미술관이 눈길을 끌고 있다.

노원아트뮤지엄에서 전시 중인 모네의 작품 ‘수련이 있는 연못’.

8일 업계에 따르면 서울 지자체가 운영하는 동네 미술관 중에는 해외 유명작가 전시를 잇따라 개최하거나 조각 등 특정분야 전시구성으로 문화적 불균형을 해소하는 복지현장으로도 부각되고 있다.

국립현대미술관 관람객이 지난해 337만명으로 역대 최다를 기록하는 등 미술전시를 찾는 인구가 증가하는 가운데 동네 미술관들의 향후 행보도 기대되고 있다.

이런 상황에서 구립 노원아트뮤지엄은 지난해부터 연속 ‘월드클래스’급 전시회를 개최, 노원구가 새로운 미술의 성지로 떠오르고 있다는 반응이 나오고 있다.

노원구는 지난해 1~7월 2000억원이 넘는 예술가치를 지닌 추상표현주의 창시자 잭슨 폴록의 작품 전시로 화제가 된 ‘뉴욕의 거장들’ 특별전을 열어 6만3500여명의 관람객을 동원했다.

최근에는 모네, 르누아르, 반 고흐, 세잔 등 대형 미술관에서나 볼 법한 인상파 거장들의 작품을 지난달 19일부터 전시하면서 지자체 수준을 넘어섰다는 관람객들의 반응이 나오고 있다.

인상파를 대표하는 거장 11인의 원화 21점 가운데는 모네가 그린 250여 점의 수련 연작 가운데 흔치 않게 세로로 구성된 <수련이 있는 연못>, 국내 첫 공개되는 빈센트 반 고흐의 <밀밭의 양귀비>가 백미로 꼽힌다.

서울 지자체 미술관 가운데 개성 있는 전시기획으로 관람객들의 발길을 이끄는 동네 미술관도 있다. 서울지하철 사당역 인근 서울시립 남서울미술관은 조각전시가 특징이다.

한국 미술에 큰 발자취를 남긴 조각가 권진규의 작품 141점을 모은 상설전시장이 마련돼 있으며 만 45세에 세상을 떠난 추상 조각가 전국광(1945~1990) 개인전이 오는 2월22일까지 진행되고 있다.

강서구립 겸재정선미술관은 지난해 9~11월 국립현대미술관 소장 근·현대 수묵채색화 23점을 선보인 특별기획전을 열어 눈길을 끌었다. 주민들이 동네에서 문화를 향유할 수 있도록 지자체와 국립현대미술관이 손잡고 진행한 전시회였기 때문이다.

미술계 관계자는 “노원아트뮤지엄 인상파 전시회에 얼리버드 입장권 4만3000여장이 팔려, 시사하는 바가 크다”며 “동네마다 특색있는 전시가 미술 도시로써 서울의 매력을 높일 것”이라고 말했다.

