[포토] 김성철 '부드러운 카리스마'

배우 김성철이 8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 '프로젝트 Y (감독 이환)' 언론시사회에 참석해 취재진의 질문을 경청하고 있다.

'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지