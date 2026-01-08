세계일보

검색

[포토] 한소희 '완벽한 미모'

입력 : 2026-01-08 13:08:48 수정 : 2026-01-08 13:08:47
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

배우 한소희가 8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 '프로젝트 Y (감독 이환)' 언론시사회에 참석해 취재진의 질문을 경청하고 있다.

 

'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

쯔위, 과감한 '큐티 섹시' 란제리 패션
  • 쯔위, 과감한 '큐티 섹시' 란제리 패션
  • 전종서 '빛나는 미모'
  • 노정의 '깜찍한 볼콕'
  • 한소희 '깜찍한 볼하트'