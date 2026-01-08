인천도시공사, 제물포역 도시재생 복합문화시설 ‘영스퀘어’ 착공

인천 제물포역 인근에 조성되는 도시재생 복합문화시설 공정이 본격화한다. iH(인천도시공사)는 제물포 Station-J 도시재생사업의 핵심 거점인 ‘영스퀘어’를 최근 착공했다고 8일 밝혔다.

총사업비 449억원, 연면적 9552㎡, 지하 2층∼지상 7층 규모로 마련될 예정이다. 2028년 4월 준공을 목표로 잡았다. 인공지능 전환시대에 대응한 창업보육센터와 청년 일자리 지원공간, 스마트팜, 플래그십 레스토랑 등 지역상권 활성화를 위한 곳들이 들어선다.

대상지 인근으로 인천대 제물포캠퍼스와 청운대, 재능대, 제물포스마트타운 등 교육·창업시설이 밀집해 있다. 주변 학생 수가 2만5407명에 달해 향후 미래산업 분야를 중심으로 산·학·연 연계 효과가 클 전망이다.

가까운 곳에 3457세대의 제물포역 도심공공주택복합사업이 연말 착공을 앞뒀다. 이번 공사로 기존 제물포역 북부 공영주차장(74면)이 철거됨에 따라 인천대(94면), 제물포스마트타운(309면), 정부종합청사(202면) 등 인근 부설주차장을 활용해 시민 불편 해소에 나선다.

류윤기 iH 사장은 “영스퀘어는 Station-J 프로젝트의 상징적 인프라가 될 것”이라며 “안전관리와 공정 운영으로 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

