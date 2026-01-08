“평범함을 특별하게”…타임지 선정 ‘올해의 K-드라마’ 1위는

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘폭싹 속았수다’가 미국 시사 주간지 타임이 선정한 올해 최고의 한국 드라마로 꼽혔다.

지난해 12월 타임은 ‘폭싹 속았수다’를 ‘The 10 Best K-Dramas of 2025’ 1위에 선정했다.

타임은 ‘폭싹 속았수다’에 대해 “현실의 소재들을 사용해 아름답고 깊이 있는 이야기로 풀어냈다”며 “올해 최고의 한국 드라마, 아니 어쩌면 최고의 TV 시리즈 중 하나로 꼽히는 작품”이라고 평가했다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘폭싹 속았수다’. 넷플릭스

이어 “누구나 환상적인 것을 특별하게 만들 수는 있다. 그러나 평범함을 그 복잡성과 질감을 잃지 않고 특별하게 만드는 것은 드물고 귀한 일”이라고 덧붙였다.

‘폭싹 속았수다’는 제주에서 태어난 애순(아이유)과 관식(박보검)의 생애를 중심으로 한 가족의 이야기를 풀어낸 드라마다. 섬세한 연출과 극본, 배우들의 호연이 결합하며 국내외 시청자들에게 큰 사랑을 받았다.

이 작품은 넷플릭스 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문에서 정상을 차지한 뒤 8주 연속 TOP 10 유지, 상반기 기준 약 3500만 시청 수(총 시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 해외 시장에서도 작품성을 인정받은 바 있다.

